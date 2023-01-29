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أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، ضبط 71 مخالفًا لنظام أمن البيئة في عدة مناطق في المملكة خلال أسبوع.
خلال أسبوع.. ضبط (71) مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة.
@SFES_KSA@security_gov #لأجل_بيئة_مستدامة pic.twitter.com/Ip1xhBBKDj
— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) January 29, 2023
ونشرت الداخلية على حسابها الرسمي بموقع “تويتر” فيديو يوثق حالات رصد وضبط المخالفين في عدة مناطق.
وقد تمكنت القوات الخاصة للأمن البيئي، من ضبط 31 مخالفًا أمن البيئة لإشعالهم النار في المناطق المحمية وأراضي الغطاء النباتي.
كما تم ضبط 10 مخالفين لنظام البيئة لرعيهم 170 متنًا من الإبل و 90 رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي.
فيما تم ضبط 5 مخالفين لنظام البيئة لاستخدامهم حطبًا وفحمًا في أنشطة تجارية وبحوزتهم أكثر من 27 مترًا مكعبًا من الحطب المحلي من منطقتي الرياض وعسير.
وفي سياق متصل، تمكنت الجهات المختصة بالأمن العام من ضبط 25 مخالفًا لنظام البيئة بحوزتهم حطب محلي معروض للبيع، على متن 17 مركبة في مناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة ونجران والقصيم وجازان والباحة
وبين الداخلية أنه جرى تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين من الجهات المختصة.