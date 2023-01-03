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بالرياض ومكة المكرمة والقصيم وحائل

ضبط 8 مخالفين بحوزتهم حطب محلي معروض للبيع

2023-01-03 الساعة 10:12
ضبط 8 مخالفين بحوزتهم حطب محلي معروض للبيع
المواطن - واس

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ضبطت دوريات الأمن في مناطق الرياض ومكة المكرمة والقصيم وحائل (8) مواطنين مخالفين لنظام البيئة، بحوزتهم حطب محلي معروض للبيع على متن (4) مركبات، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وتم تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

جهود مكثفة

يأتي ذلك في إطار حملة وزارة الداخلية لمتابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر عن هذا النشاط عبر مختلف المنصات، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.

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الإبلاغ

وحثَّ الأمن العام على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(996) و(999) في بقية مناطق المملكة.

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