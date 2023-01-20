ضجة على وسائل التواصل بسبب صورة لملعب غارق بالمياه

تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لملعب ممتلئ بالمياه، وقالت إنها لأحد الملاعب المغربية التي ستحتضن مباريات بطولة كأس العالم للأندية.

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لكن الادعاء خطأ، والصورة في الحقيقة ملتقطة في ملعب برج العرب في الإسكندرية سنة 2015.

ويظهر في الصورة ملعب كرة قدم وقد امتلأ بالمياه التي غطت النجيل.

كما علق ناشروها بالقول أحد ملاعب المغرب المقرر أن تحتضن مباريات كأس العالم للأندية بعد سقوط زخات من المطر.

وسبق أن انتشرت الصورة على أنها مأخوذة في دول عربية أخرى حديثًا في سياق انتقاد مستوى المنشآت الرياضية بها.

ويأتي تداول هذه الصورة بالتزامن مع استعداد المغرب لاستضافة بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في الفترة من 1 إلى 11 فبراير.

لكن الصورة ليست لملعب في المغرب، فقد أرشد البحث عنها بواسطة محركات البحث إلى أنها منشورة في مواقع إخبارية مصرية عدّة سنة 2015، على أنها لملعب برج العرب الذي كان من المقرر أن يحتضن مباراة تجمع المنتخب المصري بالمنتخب التشادي.

وبالفعل تتطابق تفاصيل الملعب في الصورة المتداولة مع صور ملعب برج العرب المنشورة على موقع خرائط جوجل.

وبحسب ما نقلته وسائل الإعلام آنذاك، فقد امتلأ الملعب بالمياه نتيجة التساقطات المطرية التي شهدتها الإسكندرية آنذاك.