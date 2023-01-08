ضمك الأكثر استحواذًا بالجولة الـ12

شهدت الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي منافسة قوية بين الفرق للتألق في انطلاقة المسابقة، ونجح نادي ضمك في تصدر قائمة مميزة.

ضمك الأكثر استحواذًا للكرة

وكشف حساب دوري روشن السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن قائمة أعلى 5 فرق استحواذًا للكرة، وجاء ضمك في الصدارة بنسبة وصلت إلى 72.4%، حيث تألق ضد الرائد، وفاز بنتيجة 2/1.

وحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون ثانيًا في قائمة الأعلى استحواذًا على الكرة ضمن منافسات الجولة الـ12 بـ65.9%، يليه الفتح بنسبة وصلت إلى 64.7%، ثم النصر بنسبة تبلغ 56.2%، يليه الشباب بـ55.9%.

جدول ترتيب دوري روشن

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد نهاية الجولة الـ12، كالتالي؛ النصر في الصدارة برصيد 29 نقطة، الشباب ثانيًا بـ25 نقطة، بالتساوي مع الهلال، ثم الاتحاد برصيد 24 نقطة، يليه التعاون بـ23 نقطة.

ويقع ضمك في المركز السادس برصيد 18 نقطة، ثم الطائي برصيد 18 نقطة، وحل الاتفاق ثامنًا برصيد 16 نقطة، بالتساوي مع أبها، ثم الفتح برصيد 15 نقطة، متساويًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد.

ويحتل الوحدة المركز الـ12 برصيد 12 نقطة، بالتساوي مع الفيحاء، والعدالة بـ8 نقاط، يليه الخليج بـ7 نقاط، ويتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن جدول ترتيب الدوري برصيد نقطتين.