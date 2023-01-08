Icon

أمير القصيم يثمن مبادرة تنزه المواطنين بمحمية المسند خلال الشتاء Icon الاتحاد الأكثر حضورًا بـ200 ألف مشجع Icon مركز إدارة أزمات مكة يحذر من حالة مطرية بجدة الليلة Icon مشاهد مخيفة لتأثير العواصف والفيضانات على كاليفورنيا Icon تعليق الدراسة الحضورية غدًا بمدارس مكة والجموم والكامل وبحرة Icon بداية مميزة لـ أندريس روا مع الباطن Icon توقعات بحالة جديدة من عدم الاستقرار الجوي غدًا Icon قريبًا السماح باصطياد الوضيحي وغزال الريم بمحمية الإمام تركي Icon موعد مباراة الشباب والاتحاد والقنوات الناقلة Icon 6 نصائح لتجنب مشاكل الشتاء الصحية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
ضمن منافسات دوري روشن

ضمك الأكثر استحواذًا بالجولة الـ12

2023-01-08 الساعة 4:45
ضمك الأكثر استحواذًا بالجولة الـ12
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

شهدت الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي منافسة قوية بين الفرق للتألق في انطلاقة المسابقة، ونجح نادي ضمك في تصدر قائمة مميزة.

ضمك الأكثر استحواذًا للكرة

وكشف حساب دوري روشن السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن قائمة أعلى 5 فرق استحواذًا للكرة، وجاء ضمك في الصدارة بنسبة وصلت إلى 72.4%، حيث تألق ضد الرائد، وفاز بنتيجة 2/1.

قد يهمّك أيضاً
Img

جامعة الطائف: تعليق الدراسة غدًا والحضور عبر منظومة البلاك بورد

Img

السومة يواصل تألقه في الدوري القطري

وحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون ثانيًا في قائمة الأعلى استحواذًا على الكرة ضمن منافسات الجولة الـ12 بـ65.9%، يليه الفتح بنسبة وصلت إلى 64.7%، ثم النصر بنسبة تبلغ 56.2%، يليه الشباب بـ55.9%.

النصر
لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC

جدول ترتيب دوري روشن

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد نهاية الجولة الـ12، كالتالي؛ النصر في الصدارة برصيد 29 نقطة، الشباب ثانيًا بـ25 نقطة، بالتساوي مع الهلال، ثم الاتحاد برصيد 24 نقطة، يليه التعاون بـ23 نقطة.

الهلال
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC

ويقع ضمك في المركز السادس برصيد 18 نقطة، ثم الطائي برصيد 18 نقطة، وحل الاتفاق ثامنًا برصيد 16 نقطة، بالتساوي مع أبها، ثم الفتح برصيد 15 نقطة، متساويًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد.

ويحتل الوحدة المركز الـ12 برصيد 12 نقطة، بالتساوي مع الفيحاء، والعدالة بـ8 نقاط، يليه الخليج بـ7 نقاط، ويتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن جدول ترتيب الدوري برصيد نقطتين.

الوحدة
لاعبو الوحدة – المصدر @alwehdaclub1

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مبابي يُسجل هدفين لـ فرنسا ويُورط الأرجنتين
الرياضة

مبابي يُسجل هدفين لـ فرنسا ويُورط الأرجنتين

الرياضة
تنبيه من أمن الطرق لقائدي المركبات بـ...
السعودية اليوم

تنبيه من أمن الطرق لقائدي المركبات بـ...

السعودية اليوم
التعاون يُنهي الشوط الأول متقدمًا بهدفين
الرياضة

التعاون يُنهي الشوط الأول متقدمًا بهدفين

الرياضة
القنوات الناقلة لـ مباراة هولندا ضد الأرجنتين
كأس العالم

القنوات الناقلة لـ مباراة هولندا ضد الأرجنتين

كأس العالم
منع الرئيس الموريتاني ولد عبدالعزيز من مغادرة...
العالم

منع الرئيس الموريتاني ولد عبدالعزيز من مغادرة...

العالم
وظائف بالهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”
السعودية اليوم

وظائف بالهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”

السعودية اليوم
مطار الملك عبدالعزيز: ظروف الطقس قد تؤدي...
السعودية اليوم

مطار الملك عبدالعزيز: ظروف الطقس قد تؤدي...

السعودية اليوم
مسام ينتزع 1028 لغمًا حوثيًا في اليمن
السعودية اليوم

مسام ينتزع 1028 لغمًا حوثيًا في اليمن

السعودية اليوم