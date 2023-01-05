ضمك والرائد لا يعرفان التعادل

تترقب الجماهير مباراة ضمك والرائد ضمن منافسات دوري روشن السعودي، في ظل الصراع القوي بين الفرق لتحقيق الثلاث نقاط.

مباراة ضمك والرائد

ومن المقرر أن تُقام مباراة ضمك والرائد عند الساعة 3:30 مساء اليوم الخميس، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، في افتتاح منافسات الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 18 نقطة، فيما يقع الرائد في المركز الـ11 برصيد 12 نقطة.

أرقام الفريقين

ولعب ضمك والرائد 6 مباريات من قبل ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، ولم يتعادلا في أي لقاء، حيث فاز الفريق الريداوي 4 مرات وخسر مرتين، ويُعد لاعبه كريم البركاوي هو هداف مواجهاتهما برصيد 5 أهداف.

وظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك بشكل مميز في دوري روشن السعودي هذا الموسم، حيث نجح في تحقيق الفوز 4 مرات وتعادل مرتين وخسر 6 مرات، وتمكن من تسجيل 14 هدفًا واستقبل 9 أهداف.

على الجانب الآخر، يُعاني الفريق الريداوي من تذبذب النتائج في الموسم الحالي من دوري روشن السعودي، حيث فاز في 4 مباريات وخسر 7 مرات، وأحرز 11 هدفًا، واهتزت شباكه 7 مرات، ما يصعب مباراة ضمك والرائد اليوم.