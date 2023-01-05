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ضمك والرائد لا يعرفان التعادل

2023-01-05 الساعة 2:47
ضمك والرائد لا يعرفان التعادل
المواطن - فريق التحرير

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تترقب الجماهير مباراة ضمك والرائد ضمن منافسات دوري روشن السعودي، في ظل الصراع القوي بين الفرق لتحقيق الثلاث نقاط.

مباراة ضمك والرائد

ومن المقرر أن تُقام مباراة ضمك والرائد عند الساعة 3:30 مساء اليوم الخميس، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، في افتتاح منافسات الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي.

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ضمك
لاعبو ضمك – المصدر @DAMAC_CLUB

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 18 نقطة، فيما يقع الرائد في المركز الـ11 برصيد 12 نقطة.

نادي الرائد
لاعبو الرائد – المصدر spl

أرقام الفريقين

ولعب ضمك والرائد 6 مباريات من قبل ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، ولم يتعادلا في أي لقاء، حيث فاز الفريق الريداوي 4 مرات وخسر مرتين، ويُعد لاعبه كريم البركاوي هو هداف مواجهاتهما برصيد 5 أهداف.

ضمك ضد الرائد
جانب من مباراة سابقة – المصدر spl

وظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك بشكل مميز في دوري روشن السعودي هذا الموسم، حيث نجح في تحقيق الفوز 4 مرات وتعادل مرتين وخسر 6 مرات، وتمكن من تسجيل 14 هدفًا واستقبل 9 أهداف.

ضمك
لاعبو ضمك – المصدر spl

على الجانب الآخر، يُعاني الفريق الريداوي من تذبذب النتائج في الموسم الحالي من دوري روشن السعودي، حيث فاز في 4 مباريات وخسر 7 مرات، وأحرز 11 هدفًا، واهتزت شباكه 7 مرات، ما يصعب مباراة ضمك والرائد اليوم.

الرائد
لاعبو الرائد – المصدر spl

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