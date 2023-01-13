ضبط مواطن نقل 7 مخالفين لنظام أمن الحدود في قلوة بريطانيا: انتشار الحمى القرمزية الحالية الأسوأ منذ الخمسينيات ضمك يتفوق على أبها بالشوط الأول جواو فيليكس يورط تشيلسي والد التوأم السيامي العراقي: حالتهما جيدة والفضل لمبادرة المملكة ميسي هلالي .. أمنيات تراود عشاق الزعيم بعد صفقة رونالدو مرسوم ملكي : منح الجنسية السعودية بأمر من رئيس مجلس الوزراء تألق الشباب والنصر يُصعب مواجهة الغد سناب شات يدرس إضافة ميزة طال انتظارها نصف مليون مصل يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الحرام
انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة أبها ضد ضمك ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي، بتقدم فارس الجنوب بهدف دون رد.
وبدأت مباراة أبها ضد ضمك المقامة على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بشكل سريع، ونجح فارس شافعي في فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 14 دقيقة.
ونجح فاروق شافعي في تسجيل الهدف الأول في شباك الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها برأسية رائعة بعد عرضية من ركلة ركنية، وضغط زعيم الجنوب بقوة لتسجيل التعادل.
واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح زعيم الجنوب عند الدقيقة 36، قبل أن يتراجع عن القرار بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو، وتألق مصطفى زغبة وتصدى لكرة خطيرة عند الدقيقة 45، لينتهي الشوط الأول بتأخر أبها ضد ضمك بنتيجة 1/0.
وقبل ديربي عسير اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها المركز العاشر في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 16 نقطة، وبفارق نقطتين عن فارس الجنوب صاحب المركز السادس.