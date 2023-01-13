ضمك يتفوق على أبها بالشوط الأول

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة أبها ضد ضمك ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي، بتقدم فارس الجنوب بهدف دون رد.

تأخر أبها ضد ضمك

وبدأت مباراة أبها ضد ضمك المقامة على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بشكل سريع، ونجح فارس شافعي في فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 14 دقيقة.

ونجح فاروق شافعي في تسجيل الهدف الأول في شباك الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها برأسية رائعة بعد عرضية من ركلة ركنية، وضغط زعيم الجنوب بقوة لتسجيل التعادل.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح زعيم الجنوب عند الدقيقة 36، قبل أن يتراجع عن القرار بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو، وتألق مصطفى زغبة وتصدى لكرة خطيرة عند الدقيقة 45، لينتهي الشوط الأول بتأخر أبها ضد ضمك بنتيجة 1/0.

الفريقان في دوري روشن

وقبل ديربي عسير اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها المركز العاشر في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 16 نقطة، وبفارق نقطتين عن فارس الجنوب صاحب المركز السادس.