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ضمن منافسات الجولة الـ13

ضمك يتفوق على أبها بالشوط الأول

2023-01-13 الساعة 4:50
ضمك يتفوق على أبها بالشوط الأول
المواطن - فريق التحرير

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انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة أبها ضد ضمك ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي، بتقدم فارس الجنوب بهدف دون رد.

تأخر أبها ضد ضمك

وبدأت مباراة أبها ضد ضمك المقامة على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بشكل سريع، ونجح فارس شافعي في فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 14 دقيقة.

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أبها ضد ضمك
جانب من المباراة – المصدر @DAMAC_CLUB

ونجح فاروق شافعي في تسجيل الهدف الأول في شباك الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها برأسية رائعة بعد عرضية من ركلة ركنية، وضغط زعيم الجنوب بقوة لتسجيل التعادل.

أبها ضد ضمك
جانب من المباراة – المصدر @DAMAC_CLUB

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح زعيم الجنوب عند الدقيقة 36، قبل أن يتراجع عن القرار بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو، وتألق مصطفى زغبة وتصدى لكرة خطيرة عند الدقيقة 45، لينتهي الشوط الأول بتأخر أبها ضد ضمك بنتيجة 1/0.

 

أبها وضمك
جانب من المباراة – المصدر @DAMAC_CLUB

الفريقان في دوري روشن

وقبل ديربي عسير اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها المركز العاشر في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 16 نقطة، وبفارق نقطتين عن فارس الجنوب صاحب المركز السادس.

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