أوضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ضوابط استخراج الرخصة المهنية، مشيرة إلى أنها تصدر عند طلبها عن طريق النظام الإلكتروني، ويمكن التقدم بطلب إصدارها.

جاء ذلك ردًّا على استفسارات أحد المواطنين عبر حساب العناية بالمستفيدين على موقع التواصل الاجتماعي توتر، حيث قال: تصدر الرخصة عند طلبها عن طريق النظام الإلكتروني، ويمكن التقدم بطلب إصدارها وفق ما ورد في المادة السادسة من ضوابط الرخص المهنية مع شرط استيفاء الشروط الواردة في المادة الرابعة من ضوابط الرخص المهنية.

شروط الرخصة المهنية

ويُعد اجتياز اختبار الرخص المهنية أحد متطلبات الحصول على الرخصة المهنية، ويتكون من جزأين: الجزء الأول: الاختبار التربوي العام ويشترك فيه جميع المعلمين، أما الجزء الثاني فهو اختبار تخصصي يتناول مفاهيم التخصص وبنيته. ويبلغ عدد التخصصات المعتمدة حاليًّا في الهيئة للمعلمين (38) تخصّصًا.

الاختبارات المعتمدة

وتتألف اختبارات الرخص المهنية للوظائف التعليمية من اختبارين أساسيين:

الاختبار التربوي العام.

الاختبار التخصصي.

الاختبار التربوي العام:

أما عن الاختبار التربوي العام، فهو أداة تقويمية مقننة لقياس مدى تحقق المعايير التربوية العامة للمتقدم على الرخصة المهنية.

ويغطي الاختبار التربوي العام المجالات التالية:

– المجال الأول: القيم والمسؤوليات المهنية

– المجال الثاني: المعرفة المهنية

– المجال الثالث: الممارسة المهنية

يُشار إلى أن اختبار “التخصص” للمعلمين والمعلمات المتقدمين على الرخصة المهنية سوف يكون نهاية الشهر الجاري.