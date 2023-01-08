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منها أن يكون جميع المشاركين سعوديين

ضوابط هامة لمشاركة فرق العرضة في المناسبات العامة والخاصة

2023-01-08 الساعة 11:05
ضوابط هامة لمشاركة فرق العرضة في المناسبات العامة والخاصة
المواطن - واس

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أعلن المركز الوطني للعرضة السعودية التابع لدارة الملك عبدالعزيز لجميع الفرق الشعبية التي تؤدي العرضة السعودية، ولجميع الجهات في القطاعين الحكومي والخاص ضرورة تقديم طلبات مشاركة الفرق في المناسبات وفق ضوابط محددة تستوجب الالتزام، وذلك من خلال تقديم الطلب على موقع الدارة.

الضوابط

واشتملت الضوابط العامة للمشاركة أن تكون الفرقة موافقة على إقامة العرضة في المناسبة المطلوبة من المركز الوطني للعرضة السعودية بدارة الملك عبدالعزيز، وأن يكون جميع المشاركين سعوديين، ولا يقل عددهم عن (25) مؤديًا، مع الالتزام بالزي الرسمي للعرضة (الثوب والغترة والعقال، الصاية أو الدقلة، والفرملية لأهل الطبول) والاعتناء بالمظهر العام، وعدم كتابة اسم الفرقة على الملابس وأدوات العرضة، وعدم الخروج عن تقاليد العرضة بعناصرها وأركانها، واحترام تقاليد العرضة، ويُمنع أداؤها بشكل خارج عن أصول العرضة وبطريقة غير مناسبة، كما يمنع الخروج عن أداء العرضة في تقاليدها بأي شكل من الأشكال؛ سواء في مشاركات الضيوف أم في الأداء وعناصره، كذلك يمنع أداء العرضة في أماكن غير ملائمة.

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كما وضع المركز ضوابطَ خاصة بالعلم (البيرق)، وبالمحورب والقصائد والطبول، والأدوات الأخرى.

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