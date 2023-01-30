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بوينغ 747 عفا عليها الزمن

طائرات الجامبو تستعد لإنهاء خدمتها بالأجواء

2023-01-30 الساعة 9:42
طائرات الجامبو تستعد لإنهاء خدمتها بالأجواء
المواطن - فريق التحرير

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أحدثت طائرة “بوينغ 747″، أول طائرة جامبو جيت، ثورة في عالم الطيران على مدى 5 عقود لتنال لقب ملكة السماوات، لكنها بصدد التخلي عن عرشها لصالح طائرات ثنائية المحرك أكثر كفاءة.

الخروج من الخدمة

وسيتم تسليم آخر طائرة تجارية من طراز “بوينغ 747″، لشركة طيران “أطلس إير”، غدًا الثلاثاء، في نسختها للشحن التي لا تزال باقية بعد 53 عامًا من دخولها الخدمة.

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صُممت تلك الطائرة في ستينيات القرن الماضي للوفاء بالطلب على السفر الجماعي وكانت أول طائرة في العالم بممرين وبدن عريض وطابقين لتصبح رمزًا للفخامة فوق السحاب.

طيران الطبقة المتوسطة

وقال الرئيس التنفيذي لشركة “إير فرانس-كيه.إل.إم”، بن سميث، لرويترز “كانت تلك هي الطائرة التي أتاحت الطيران للطبقة المتوسطة في الولايات المتحدة.. قبل 747 لم يكن بمقدور الأسرة العادية السفر جوًا من الولايات المتحدة إلى أوروبا بتكلفة يمكن تحملها”.

لكن فورة الابتكار ذاتها التي حلقت بها في عل عبر العقود هي التي تتسبب الآن في إنهاء عهدها، إذ سمح التطور والتقدم بأن تضاهي طائرات بمحركين السعة ذاتها لكن بتكلفة أقل. وعلى الرغم من ذلك فستظل أحدث نسخة من تلك الطائرة، وهي 747-8 للشحن، تحلق لسنوات.

توفير البديل

وستحتل الطائرة 777 إكس، مكان 747 على قمة سوق الطائرات، ولن تكون جاهزة قبل عام 2025 على الأقل بعد تأخيرات.

وقال العضو المنتدب لشركة “إيرودايناميكس أدفيزوري”، ريتشارد أبو العافية “في ظل التكنولوجيا المثيرة للإعجاب والسعة الكبيرة والتوفير الشديد في التكاليف.. فإن 777 إكس تجعل من المحزن أن تبدو 747 وكأنها قد عفا عليها الزمن”.

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