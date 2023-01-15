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بقيمة 260 ألف دولار

طائرة المغني الشهير بريسلي للبيع في مزاد علني

2023-01-15 الساعة 9:46
طائرة المغني الشهير بريسلي للبيع في مزاد علني
المواطن - فريق التحرير

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كشفت وسائل إعلام أمريكية أنه تم بيع طائرة الفنان الأمريكي الشهير ألفيس بريسلي بقيمة 260 ألف دولار في مزاد علني بالولايات المتحدة الأمريكية.

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التفاصيل

تم بيع الطائرة الخاصة طراز “1962 Lockheed 1329 JetStar”، مؤخرًا، بحضور أسرة الفنان الراحل حيث تم افتتاح المزاد بـ100 ألف دولار، قبل أن تصل إلى 260 ألف دولار من قبل شخص لم يتم الكشف عن اسمه، وفقًا لوسائل إعلام أمريكية.

وأفادت بريسيلا بريسلي، زوجة الفيس السابقة، للجمهور في المزاد: “أحب الفيس الطائرات وكانت هذه واحدة منها.. هذا هو أول مزاد لي وأنا متحمسة لوجودي هنا. اليوم سيكون عيد ميلاد إلفيس الـ 88”.

من المعروف أن الطائرة، منذ 61 عامًا، متوقفة حاليًا في الخارج في مركز روزويل الدولي للطيران في روزويل، نيو مكسيكو، حيث ظلت موجودة منذ ما يقرب من 40 عامًا. إذ تمت إزالة محركاتها الأربعة ومعظم أدوات قمرة القيادة الخاصة بها منذ سنوات، لكن بقيت المفروشات الحمراء المخملية والسجاد الأحمر وبعض الأساسيات التي لم تتغير.

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