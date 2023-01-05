طائرة ذات مظهر غريب تخترق حاجز الصوت دون ضجيج

في استطلاع للنخبة شارك فيه مسؤولون أمريكيون.. محمد بن سلمان شخصية العام عربيًّا اعتماد مشاركة جميع أندية دوري روشن بدوري الرديف الموسم المقبل اتفاقية ثلاثية للتعاون المشترك وإطلاق برنامج للتمكين الاقتصادي في اليمن الإطاحة بـ 5 مواطنين إثر حادث إطلاق نار لخلاف بينهم 4 خطوات لتعديل نوع الدرس لـ النمط المتزامن ميلان يبتعد بوصافة الدوري الإيطالي تعليم الشرقية: استمرار الدراسة عن بُعد غدًا دعاة السنغال يشكرون الملك سلمان على هدية الـ 120 ألف مصحف فيفا: هل ثنائية رونالدو وأبو بكر الأقوى بالدوري السعودي؟ الغذاء والدواء: جميع الأغذية في المملكة حلال
تستعد طائرة إكس 59، ذات المظهر الغريب، والتي طورتها وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، بالشراكة مع لوكهيد مارتن، للتحليق في وقت مبكر من عام 2023، وهي مصممة لخرق حاجز الصوت بأعلى درجة ممكنة من الهدوء، بدلًا من إحداث دوي صوتي ضخم، كما الحال راهن.
وبحسب قناة مونت كارلو الدولية، سيؤدي نجاح تجربة الطائرة، وهي جزء من مشروع كوايت سوبر سونيك تكنولوجي، إلى عودة الطائرات التجارية التي يمكن أن تسافر أسرع من الصوت، كما كانت الطائرة الفرنسية الخارقة كونكورد.