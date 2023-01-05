طائرة ذات مظهر غريب تخترق حاجز الصوت دون ضجيج

تستعد طائرة إكس 59، ذات المظهر الغريب، والتي طورتها وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، بالشراكة مع لوكهيد مارتن، للتحليق في وقت مبكر من عام 2023، وهي مصممة لخرق حاجز الصوت بأعلى درجة ممكنة من الهدوء، بدلًا من إحداث دوي صوتي ضخم، كما الحال راهن.

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وبحسب قناة مونت كارلو الدولية، سيؤدي نجاح تجربة الطائرة، وهي جزء من مشروع كوايت سوبر سونيك تكنولوجي، إلى عودة الطائرات التجارية التي يمكن أن تسافر أسرع من الصوت، كما كانت الطائرة الفرنسية الخارقة كونكورد.