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طائرة هندية تنسى 55 راكبًا في المطار

2023-01-14 الساعة 12:06
طائرة هندية تنسى 55 راكبًا في المطار
المواطن - فريق التحرير

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أقلعت رحلة تابعة لشركة غو فريست الهندية في موعدها المحدد في رحلة داخلية من مدينة بنغالور في كارناتاكا، جنوبي الهند، صوب العاصمة نيودلهي، الاثنين الماضي، دون أن تقل الركاب الذين كانوا على متن حافلات في أرض المطار.

التفاصيل

ووفقًا لوسائل إعلام هندية، أقلعت رحلة تابعة لشركة غو فريست الجوية في الموعد المحدد في رحلة وكان يفترض بهذه الطائرة أن تقل الركاب الذين كانوا على متن 4 حافلات، والبالغ عددهم أكثر من 150 راكبًا.

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وافترض طاقم الطائرة أن العدد الذي صعد على متن الطائرة هو كل الركاب، مغفلًا وجود 55 مسافرًا آخرين في حافلة أخرى كانت تنتظر على أرض المطار.

وطلبت هيئة إدارة الطيران المدني في الهند تقريرًا مكتوبًا من الشركة عن تفاصيل الحادثة التي أقلعت فيها إحدى طائراتها دون بعض الركاب، وأشارت في الطلب إلى “الأخطاء العديدة” التي ارتكبتها الشركة.

وبرزت الحادثة على السطح بعدما انتقد ركاب شركة الطيران، قائلين إنهم حصلوا على بطاقات الصعود على الطائرة بعد أن أتموا الإجراءات المتبعة في مبنى المسافرين.

 

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