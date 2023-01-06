طارق حامد: الاتحاد كان يستطيع الفوز على الهلال بثلاثية أو رباعية

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أكد المصري طارق حامد، لاعب وسط نادي الاتحاد، على أن سوء التوفيق لازم فريقه وكان سببًا في الخسارة أمام الهلال مساء الخميس في الجولة الـ12 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
"حزينين على مغادرة الجماهير حزينة، وكنا نحتاج التوفيق بس في هذه المباراة"
طارق حامد – لاعب #الاتحاد#الاتحاد_الهلال | #SSC pic.twitter.com/0zn0vfReX6
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) January 5, 2023
وقال حامد متحدثًا لقنوات SSC بعد نهاية المباراة: “سوء التوفيق كان ملازمًا للعميد في المباراة، لو كنا في يومنا لكنا حققنا الفوز على الهلال بثلاثة أو 4 أهداف، ومن المحزن رؤية جماهير العميد تغادر الملعب وهي حزينة”.
وأضاف حامد: “يجب عدم الاستسلام والتفكير فيما هو مقبل لا يزال أمامنا 18 مباراة في الدوري، وهذه هي كرة القدم تفوز اليوم وتخسر غدًا”.
وكان الهلال فاز على الاتحاد بهدف دون رد سجله اللاعب النيجيري أوديون إيغالو في الدقيقة الـ12 من عمر الشوط الأول.
ويستعد العميد لمواجهة نادي الشباب في الجولة التاسعة من دوري روشن مساء يوم الاثنين المقبل.