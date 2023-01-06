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تُقام منافساتها بالعراق

طاقم حكام سعودي يُشارك في خليجي 25

2023-01-06 الساعة 2:48
طاقم حكام سعودي يُشارك في خليجي 25
المواطن - فريق التحرير

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أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن مشاركة طاقم حكام دولي في منافسات بطولة كأس الخليج العربي “خليجي 25”.

طاقم تحكيم سعودي بالبطولة

وكشف الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن طاقم التحكيم السعودي المكلف بإدارة مباريات في خليجي 25، متمنيًا له التوفيق.

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وجاء طاقم الحكام السعودي في بطولة كأس الخليج، كالتالي؛ حكم الساحة شكري الحنفوش، والحكمان المساعدان، ياسر السلطان وفيصل القحطاني، بجانب حكم تقنية الفيديو، عبدالله الشهري.

طاقم سعودي في كأس الخليج
طاقم الحكام السعودي – المصدر @saudiFF

انطلاق خليجي 25

وتُقام منافسات بطولة كأس الخليج في مدينة البصرة العراقية، بمشاركة 8 منتخبات، بداية من اليوم وحتى 19 يناير 2023، تم اعتماد ملعبي البصرة والميناء الدوليين لإقامة المباريات.

وتنطلق منافسات خليجي 25، مساء اليوم الجمعة، حيث يلعب منتخب العراق ضد عمان عند الساعة السابعة، فيما تواجه السعودية المنتخب اليمني عند الساعة العاشرة إلا ربع، وتُقام المباراتان على ملعب البصرة الدولي.

خليجي 25
شعار البطولة – المصدر saff

الكويت الأكثر تتويجًا

وقبل انطلاق خليجي 25، يُعد منتخب الكويت هو الأكثر تتويجًا بلقب كأس الخليج، حيث حصد البطولة في أعوام؛ 1970، 1972، 1974، 1976، 1986، 1990، 1996، 1998 و2010، وحل وصيفًا في نسخة عام 1979.

ونجح المنتخب السعودي في التتويج باللقب 3 مرات في أعوام 1994، 2002 و2003، وتوجت العراق بلقب كأس الخليج 3 مرات في أعوام 1979، 1984 و1988، وحصدت قطر اللقب أعوام 1992، 2004 و2014.

وتمكنت الإمارات من الفوز باللقب عامي 2007 و2013، وتوجت عمان بالبطولة في 2009 و2017، وحصد منتخب البحرين الأول لكرة القدم لقب كأس الخليج مرة واحدة في عام 2019.

كأس الخليج
كأس البطولة – المصدر @AGCFF

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