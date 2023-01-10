طالبان تمهل صالونات التجميل النسائية 10 أيام قبل إغلاقها

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وضعت حكومة طالبان مهلة 10 أيام لإغلاق صالونات التجميل النسائية في أفغانستان.
وقررت طالبان أيضًا منع عمل الفتيات في المراكز التجارية، وفقًا لفضائية العربية.
ووصل وفد أمريكي إلى تركيا للقاء المجلس الأعلى لجبهة المقاومة الأفغانية، لبحث الحلول للأزمة في البلاد.
وكانت طالبان قد أصدرت في 22 ديسمبر الماضي أوامر إلى المنظمات غير الحكومية في أفغانستان تمنع عمل النساء في هذه المنظمات، من دون تحديد ما إذا كانت هذه الأوامر تشمل العاملات الأجنبيات.
أتي هذا الإعلان بعد أربعة أيام فقط من قرار حكومة طالبان بمنع الأفغانيات من الالتحاق بالجامعات العامة والخاصة إلى أجل غير مسمى.
وعلى الرغم من تعهد حركة طالبان بعد عودتها إلى السلطة في أغسطس 2021، بإبداء مرونة أكبر، فإنها سرعان ما تنصلت من وعودها.