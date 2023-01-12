طالبان: حق المرأة الأفغانية مُصان في الزواج والمهر

كشف المتحدث باسم طالبان لقناة العربية أن حق المرأة الأفغانية مُصان في الزواج والمهر.

حظر التعليم الجامعي

وكانت حركة طالبان قد قررت، الشهر الماضي، حظر التعليم الجامعي للنساء في أفغانستان إلى أجل غير مسمى، بحسب رسالة وجهتها وزارة التعليم العالي إلى جميع الجامعات الحكومية والخاصة.

وجاء في الرسالة الموقعة من الوزير ندا محمد نديم: “أبلغكم جميعًا بتنفيذ الأمر المذكور بوقف تعليم الإناث حتى إشعار آخر”.

وقال وزير التعليم العالي التابع لحركة طالبان، في تصريحات أخرى عقب ردود الفعل العالمية المستنكرة للقرار: إنهم “لو ألقوا علينا قنبلة ذرية لن نتراجع عن قرار منع التعليم الجامعي للنساء”.

وأضاف: “مستعدون لعقوبات توقع علينا من جانب المجتمع الدولي”.

ولم تتوقف قرارات طالبان عند منع الفتيات من التعليم الجامعي فحسب، بل أصدرت الحركة أيضًا بعدها أوامر إلى المنظمات غير الحكومية في أفغانستان تمنعها فيها من تشغيل النساء، دون تحديد ما إذا كان هذا يشمل العاملات الأجنبيات.