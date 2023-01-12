طالبان: قرار منع الفتيات من التعليم واجب علينا

قال المتحدث باسم طالبان لقناة العربية: إن قرار منع الفتيات من التعليم واجب علينا.

تبرير

وبرر نائب المتحدث باسم حركة طالبان، بلال كريمي، قرار منعِ تعليمِ المرأة في الجامعة، بأنه من واجب الحركة تنظيم شؤون التعليم والتنمية في أفغانستان وفقًا لأحكام الشرع.

وفي مقابلة خاصة مع “العربية”، قال: إن حركة طالبان منحت المرأة حقوقًا لم تكن موجودة في السابق.

يذكر أن حركة طالبان كانت قد قررت، الشهر الماضي، حظر التعليم الجامعي للنساء في أفغانستان إلى أجل غير مسمى، بحسب رسالة وجهتها وزارة التعليم العالي إلى جميع الجامعات الحكومية والخاصة.

وجاء في الرسالة الموقعة من الوزير ندا محمد نديم: “أبلغكم جميعًا بتنفيذ الأمر المذكور بوقف تعليم الإناث حتى إشعار آخر”.