طرح تذاكر إضافية لمباراة النصر والطائي

تشهد عملية بيع تذاكر مباراة النصر والطائي إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، نظرًا لاحتمالية حضور النجم العالمي الجديد، البرتغالي كريستيانو رونالدو.

تذاكر إضافية لمباراة النصر والطائي

وتم طرح تذاكر مباراة النصر والطائي بالأمس، إلا أن الضغط الجماهيري الكبير؛ دفع إدارة ملعب مرسول بارك لطرح تذاكر إضافية خلال الساعات المقبلة.

وذكر حساب مرسول بارك على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “جماهير العالمي.. نظراً للطلب المتزايد على تذاكر المباراة المقبلة للنصر في مواجهة الطائي، نود إعلامكم عن طرح تذاكر إضافية قبل المباراة بـ 24 ساعة”.

ومن المقرر أن يلعب النصر والطائي، عند الساعة السادسة مساء يوم الخميس المقبل، على ملعب مرسول بارك في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 26 نقطة، فيما يتواجد الطائي في المركز السابع برصيد 18 نقطة.

حضور كريستيانو رونالدو

ويتوقع أن يتواجد كريستيانو رونالدو في المدرجات بمباراة النصر والطائي، حيث إنه سيصل إلى الرياض، اليوم الاثنين، وسيتم إقامة حفل استقبال له عند الساعة السابعة مساء يوم غد الثلاثاء، على ملعب مرسول بارك.

وكان رونالدو صاحب الـ37 عامًا، قد وقع على عقود مع رئيس مجلس الإدارة مسلي آل معمر، حيث سينضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر حتى عام 2025، خلال تواجده في العاصمة الإسبانية مدريد.