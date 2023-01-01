طرح مزاد اللوحات الإلكتروني اليوم و3 خطوات للاشتراك

تبدأ الإدارة العامة للمرور، اليوم الأحد، طرح مزاد اللوحات الإلكتروني عبر منصة أبشر، والتي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونيًا.

مستمر لـ 4 يناير

وأعلنت المرور عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، أن المزاد سيستمر حتى الأربعاء 4 يناير، لافتةً إلى أنه يمكن لجميع الراغبين في شراء اللوحات المميزة المشاركة في المزاد من خلال الاشتراك في الخدمة.

طريقة الوصول للخدمة:

1 ـ الدخول إلى منصة أبشر ثم اختيار خدمات من تبويب خدماتي.

2 ـ اختيار المرور.

3 ـ اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.