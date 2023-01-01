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يستمر حتى الأربعاء

طرح مزاد اللوحات الإلكتروني اليوم و3 خطوات للاشتراك

2023-01-01 الساعة 10:01
طرح مزاد اللوحات الإلكتروني اليوم و3 خطوات للاشتراك
المواطن - فريق التحرير

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تبدأ الإدارة العامة للمرور، اليوم الأحد، طرح مزاد اللوحات الإلكتروني عبر منصة أبشر، والتي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونيًا.

مستمر لـ 4 يناير

وأعلنت المرور عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، أن المزاد سيستمر حتى الأربعاء 4 يناير، لافتةً إلى أنه يمكن لجميع الراغبين في شراء اللوحات المميزة المشاركة في المزاد من خلال الاشتراك في الخدمة.

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طريقة الوصول للخدمة:

1 ـ  الدخول إلى منصة أبشر ثم اختيار خدمات من تبويب خدماتي.

2 ـ اختيار المرور.

3 ـ  اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.

 

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