طرح مزاد اللوحات الإلكتروني لمدة يومين

أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم السبت، عن طرح مزاد اللوحات الإلكتروني عبر منصة أبشر، غدًا الأحد، للراغبين في شراء اللوحات المميزة.

وذكرت إدارة المرور في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أن المزاد سينطلق بدْءًا من غدٍ الأحد ويستمر حتى الاثنين المقبل الموافق 1 رجب لعام 1444 هـ.

طريقة الوصول للمزاد

وأوضحت الإدارة، طريقة الوصول للخدمة والتي تتمثل فيما يلي:

ـ الدخول على منصة أبشر، ثم اختيار خدمات من تبويب خدماتي.

ـ اختيار المرور.

ـ اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكترونية.

وفي وقت سابق، أكدت إدارة المرور أن الاشتراك في المزاد متاح لأي راغب في الشراء في كافة أنحاء المملكة.