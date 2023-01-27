طرد سافيتش في مباراة الريال ضد أتلتيكو مدريد مبالغ فيه!

أثار طرد لاعب الروخيبلانكوس، ستيفان سافيتش في مباراة الريال ضد أتلتيكو مدريد ضمن منافسات كأس ملك إسبانيا، حالة من الجدل.

سافيتش لا يستحق الطرد

وأشهر حكم مباراة الريال ضد أتلتيكو مدريد، سوتو جرادو، البطاقة الصفراء الثانية للاعب سافيتش عند الدقيقة 99، بعد التحام قوي مع لاعب المرينغي، كامافينجا.

وعلق الخبير التحكيمي بيريز بورول، على طرد لاعب أتلتيكو مدريد، قائلًا: “تدخل سافيتش على كامافينجا متهور، لكن قرار سوتو جرادو جاء مبالغًا فيه بإظهار البطاقة الثانية للاعب”.

وتابع الخبير التحكيمي تصريحاته لإذاعة “راديو ماركا”، قائلًا: “بالطبع تصرف خطير من سافيتش، ولكن كان يجب على حكم مباراة الريال ضد أتلتيكو مدريد أن يكون لديه معايير أخرى”.

وبشأن مطالبات لاعبي أتلتيكو مدريد بإشهار البطاقة الصفراء الثانية لداني سيبايوس عند الدقيقة 71، قال: “الحكم أدار الموقف بشكل جيد بعدم إشهاره البطاقة، ولاعب الريال لم ير قدوم توماس ليمار، ولا يمكن وصف الالتحام بالعنف”.

فوز الريال ضد أتلتيكو مدريد

وأُقيم ديربي الريال ضد أتلتيكو مدريد بالأمس على ملعب “سانتياجو برنابيو”، في إطار ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، ونجح المرينغي في تحويل تأخره بهدف إلى فوز بثلاثية، ليخطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي.

وتقدم أتلتيكو مدريد، عن طريق ألفارو موراتا عند الدقيقة 19، قبل أن يسجل رودريجو التعادل عند الدقيقة 79، لتمتد المباراة إلى الأشواط الإضافية، ليحرز كريم بنزيما وفينيسيوس ثنائية عند الدقيقتين 104 و120.