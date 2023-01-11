طرق اختيار المبيت في البر خلال فصل الشتاء

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قال نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ عبدالله المسند إنه عادة يعمد البعض إلى اختيار مناطق منخفضة للمبيت ويتوقعون أنها أدفأ، والواقع أن الهواء البارد أثقل من الحار، لذا فإنه يتجمع في الليل، وخاصة عند الفجر، في المطامن والمنخفضات، وهذا يفسر تكوُّن الصقيع في المنخفضات، في حالة سكون الرياح.
وتساءل المسند عبر حسابه الشخصي بموقع “تويتر” قائلًا: أين يكون مراحك ومبيتك في فصل الشتاء.. هل يكون في أرض منخفضة.. أم متوسطة الارتفاع.. أم مرتفعة؟ لافتًا إلى أن النوم في المناطق المرتفعة (نسبيًا) أدفأ، شريطة أن تكون الرياح ساكنة.
وأضاف المسند أنه من خلال التجربة العملية فقد وجدت درجة الحرارة الصغرى (فجرًا) فوق الكثيب أعلى من النقرة (المنخفض) بنحو 5 درجات والرياح ساكنة، أما في حالة كون الرياح نشطة، فإن المناطق المرتفعة بشكل عام تكون أبرد.