Icon

أمطار غزيرة ورياح نشطة وبرد وسيول على 10 مناطق Icon تحذير من طقس الشرقية والشمالية: عواصف رعدية وأمطار غزيرة Icon ولي العهد وقائد الجيش الباكستاني يستعرضان العلاقات الثنائية Icon ضوابط هامة لمشاركة فرق العرضة في المناسبات العامة والخاصة Icon %49 من شعب ألمانيا يرفض قرار تزويد كييف بالأسلحة Icon الدراسة عن بُعد غدًا بجامعة الحدود الشمالية Icon استمرار الدراسة غدًا عن بعد في مدارس حفر الباطن Icon موعد مباراة السعودية والعراق والقنوات الناقلة Icon تعليق الدراسة الحضورية غدًا في جامعة الطائف Icon تحويل الدراسة عن بعد في حائل غدًا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
صحة وطب‎
تغيير الوضعية كل 30 دقيقة

طرق الجلوس الصحيحة لتخفيف آلام الظهر

2023-01-09 الساعة 9:23
طرق الجلوس الصحيحة لتخفيف آلام الظهر
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قدم تجمع الرياض الصحي الثالث، اليوم الاثنين، نصائح لوضعية الجلوس الصحيحة ومدى أهميتها للحفاظ على جسم الإنسان ومنها تخفيف آلام الظهر.

وأوضح تجمع الرياض على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، عبر إنفوجراف صادر عنه الوضعية الصحيحة للجسم أثناء الجلوس وهي:

قد يهمّك أيضاً
Img

عطل مفاجئ يجبر طياراً على الهبوط بطريق سريع

Img

قتيل وجريح في إطلاق نار داخل ثكنة عسكرية بـ النمسا

الوضعية الصحيحة:

1ـ ضرورة تغيير وضعية الجلوس كل 30 دقيقة وذلك بالوقوف أو المشي.

2ـ وضع الكتفين متجهين للخلف.

3ـ استقامة الظهر.

4ـ تلامس المؤخرة لظهر الكرسي.

أهمية الوضعية الصحيحة للجسد:

تخفيف الثقل على المفاصل.

حماية العمود الفقري.

الحماية من الإجهاد الزائد للعضلات.

تجنب الشد العضلي.

الحماية من آلام الظهر وآلام العضلات.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

#وظائف هندسية شاغرة لدى التصنيع الوطنية
وظائف

#وظائف هندسية شاغرة لدى التصنيع الوطنية

وظائف
المغرب والحلم التاريخي
كأس العالم

المغرب والحلم التاريخي

كأس العالم
6 خطوات للتسجيل في مزاد اللوحات الإلكتروني...
السعودية اليوم

6 خطوات للتسجيل في مزاد اللوحات الإلكتروني...

السعودية اليوم
فيصل بن فرحان: التعاون مع الجميع فلسفة...
السعودية اليوم

فيصل بن فرحان: التعاون مع الجميع فلسفة...

السعودية اليوم
الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن عن وظائف...
السعودية اليوم

الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن عن وظائف...

السعودية اليوم
مضيفة جوية تصرخ في أحد الركاب: أنا...
غرائب

مضيفة جوية تصرخ في أحد الركاب: أنا...

غرائب
4 مدن تستفيد من خدمة تطعيم الإنفلونزا...
أخبار رئيسية

4 مدن تستفيد من خدمة تطعيم الإنفلونزا...

أخبار رئيسية
توقعات بهطول أمطار رعدية على عسير والمدينة...
السعودية اليوم

توقعات بهطول أمطار رعدية على عسير والمدينة...

السعودية اليوم