طرق الجلوس الصحيحة لتخفيف آلام الظهر

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قدم تجمع الرياض الصحي الثالث، اليوم الاثنين، نصائح لوضعية الجلوس الصحيحة ومدى أهميتها للحفاظ على جسم الإنسان ومنها تخفيف آلام الظهر.
وأوضح تجمع الرياض على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، عبر إنفوجراف صادر عنه الوضعية الصحيحة للجسم أثناء الجلوس وهي:
1ـ ضرورة تغيير وضعية الجلوس كل 30 دقيقة وذلك بالوقوف أو المشي.
2ـ وضع الكتفين متجهين للخلف.
3ـ استقامة الظهر.
4ـ تلامس المؤخرة لظهر الكرسي.
تخفيف الثقل على المفاصل.
حماية العمود الفقري.
الحماية من الإجهاد الزائد للعضلات.
تجنب الشد العضلي.
الحماية من آلام الظهر وآلام العضلات.