طرق تقليل استهلاك بيانات الإنترنت بالهواتف

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يعتمد عديد من المستخدمين على استخدام بيانات الإنترنت عبر الهواتف الذكية، التي عادة ما تكون محدودة بسعة بيانات محددة تراوح بين 1 جيجا بايت و30 جيجا بايت، لكن يعاني كثير من المستهلكين نفاد هذه البيانات بسرعة دون شعورهم، ما يجعلهم يتوقعون أن هناك خللا في الهاتف أو أنهم لا يحصلون على الخدمة أو السعة الكاملة من قبل مزود خدمة البيانات والإنترنت، لكن في الحقيقة يعود ذلك إلى عدة أمور، منها زيادة المحتوى المعروض بخاصة الفيديو، وتحديثات التطبيقات والتطبيقات العاملة في الخلفية ومزامنة البيانات وغيرها.
بمجرد اتصال الهاتف بالإنترنت فإن هناك عشرات التطبيقات والأمور التي تحدث في الخلفية، مثل تحديثات التطبيقات، مزامنة البيانات، تلقي رسائل تطبيقات الدردشة وإشعارات التطبيقات، وكذلك عند البدء في التصفح فإن ظهور الصور وسماع الموسيقى ومشاهدة الفيديوهات على المواقع أو وسائل التواصل الاجتماعي تقوم باستهلاك الإنترنت بشكل مستمر.
كما أن استخدام هاتف حديث يتميز بالسرعة يمكن أن يقوم بدوره بجعل استهلاك الإنترنت أعلى أيضًا، حيث كان الهاتف سابقًا يحتاج إلى فترة زمنية أطول للوصول إلى المواقع، أما الآن ومع تطور الهواتف الذكية بات لا تحتاج إلا لثوان معدودة للوصول إلى المواقع، وهذه علاقة طردية، فكلما زادت سرعة الوصول زاد عدد الصفحات والمحتوى المعروض وبالتالي زيادة في استهلاك البيانات.
وتستهلك تطبيقات الهواتف الذكية، الإنترنت في الخلفية دون أن يشعر المستخدم، فكل التطبيقات الموجودة على الهاتف سواء كانت التطبيقات الافتراضية أو التي قام المستخدم بتحميلها، تستهلك من الباقة، وهذا يؤثر تأثيرًا كبيرًا في استهلاك الإنترنت، وفقًا لصحيفة الاقتصادية.
وهناك عدة أمور من شأنها السيطرة والتقليل من استهلاك البيانات، أبرزها هو القيام بمنع التطبيقات من استخدام الإنترنت في الخلفية، فهناك كثير من التطبيقات تستخدم الإنترنت لجلب الإعلانات إلى الهاتف، وتكون هي السبب في ظهور الإعلانات واستهلاك الإنترنت، وحينما يقوم المستخدم بمنعها فإنه يقوم بتقليل استهلاك الإنترنت، ومنع ظهور الإعلانات، كما يجب إيقاف التحديثات التلقائية للتطبيقات عبر المتجر وجعلها تعمل فقط عند الاتصال بشبكة WiFi.
ويجب استخدام النسخ المخففة من التطبيقات التي يرمز لها بتطبيقات lite، لأن التطبيق العادي يستهلك البيانات بشكل كبير جدًا، لذلك إذا قام المستخدم بالاعتماد على النسخة المخففة فإن استهلاك البيانات سينخفض بشكل كبير واضح، إلى جانب منع تشغيل الفيديوهات تلقائيًا، فهذا يستهلك البيانات بصورة كبيرة أيضًا.
كما يجب تفعيل نمط الاستهلاك الذكي للبيانات، المتوافر في جميع أنظمة التشغيل، ومن الأفضل التقليل من مشاهدة الفيديوهات على وجه العموم، فهي أكثر أنواع المحتوى الذي يستهلك الإنترنت، وفي حالات الضرورة، يمكن للمستخدم التقليل من جودة الفيديو لأقل جودة مناسبة، والتقليل من تحميل الملفات كبيرة الحجم مثل الألعاب والتطبيقات والفيديوهات الكبيرة.