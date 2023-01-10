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طرق تقليل استهلاك بيانات الإنترنت بالهواتف

2023-01-10 الساعة 10:58
طرق تقليل استهلاك بيانات الإنترنت بالهواتف
المواطن - فريق التحرير

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يعتمد عديد من المستخدمين على استخدام بيانات الإنترنت عبر الهواتف الذكية، التي عادة ‏ما تكون محدودة بسعة بيانات محددة تراوح بين 1 جيجا بايت و30 جيجا بايت، لكن يعاني ‏كثير من المستهلكين نفاد هذه البيانات بسرعة دون شعورهم، ما يجعلهم يتوقعون أن هناك ‏خللا في الهاتف أو أنهم لا يحصلون على الخدمة أو السعة الكاملة من قبل مزود خدمة البيانات ‏والإنترنت، لكن في الحقيقة يعود ذلك إلى عدة أمور، منها زيادة المحتوى المعروض بخاصة ‏الفيديو، وتحديثات التطبيقات والتطبيقات العاملة في الخلفية ومزامنة البيانات وغيرها.‏

زيادة الاستهلاك

بمجرد اتصال الهاتف بالإنترنت فإن هناك عشرات التطبيقات والأمور التي تحدث في الخلفية، ‏مثل تحديثات التطبيقات، مزامنة البيانات، تلقي رسائل تطبيقات الدردشة وإشعارات التطبيقات، ‏وكذلك عند البدء في التصفح فإن ظهور الصور وسماع الموسيقى ومشاهدة الفيديوهات على ‏المواقع أو وسائل التواصل الاجتماعي تقوم باستهلاك الإنترنت بشكل مستمر.‏

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كما أن استخدام هاتف حديث يتميز بالسرعة يمكن أن يقوم بدوره بجعل استهلاك الإنترنت أعلى ‏أيضًا، حيث كان الهاتف سابقًا يحتاج إلى فترة زمنية أطول للوصول إلى المواقع، أما الآن ومع ‏تطور الهواتف الذكية بات لا تحتاج إلا لثوان معدودة للوصول إلى المواقع، وهذه علاقة طردية، ‏فكلما زادت سرعة الوصول زاد عدد الصفحات والمحتوى المعروض وبالتالي زيادة في ‏استهلاك البيانات.‏

طرق الترشيد

وتستهلك تطبيقات الهواتف الذكية، الإنترنت في الخلفية دون أن يشعر ‏المستخدم، فكل التطبيقات الموجودة على الهاتف سواء كانت التطبيقات الافتراضية أو التي قام ‏المستخدم بتحميلها، تستهلك من الباقة، وهذا يؤثر تأثيرًا كبيرًا في استهلاك الإنترنت، وفقًا لصحيفة الاقتصادية.‏

‏وهناك عدة أمور من شأنها السيطرة والتقليل من استهلاك البيانات، أبرزها هو القيام بمنع ‏التطبيقات من استخدام الإنترنت في الخلفية، فهناك كثير من التطبيقات تستخدم الإنترنت لجلب ‏الإعلانات إلى الهاتف، وتكون هي السبب في ظهور الإعلانات واستهلاك الإنترنت، وحينما يقوم ‏المستخدم بمنعها فإنه يقوم بتقليل استهلاك الإنترنت، ومنع ظهور الإعلانات، كما يجب إيقاف ‏التحديثات التلقائية للتطبيقات عبر المتجر وجعلها تعمل فقط عند الاتصال بشبكة ‏WiFi‏.‏

النسخ المخففة

ويجب استخدام النسخ المخففة من التطبيقات التي يرمز لها بتطبيقات ‏lite، لأن ‏التطبيق العادي يستهلك البيانات بشكل كبير جدًا، لذلك إذا قام المستخدم بالاعتماد على النسخة ‏المخففة فإن استهلاك البيانات سينخفض بشكل كبير واضح، إلى جانب منع تشغيل الفيديوهات ‏تلقائيًا، فهذا يستهلك البيانات بصورة كبيرة أيضًا.‏

كما يجب تفعيل نمط الاستهلاك الذكي للبيانات، المتوافر في جميع أنظمة التشغيل، ومن الأفضل ‏التقليل من مشاهدة الفيديوهات على وجه العموم، فهي أكثر أنواع المحتوى الذي يستهلك الإنترنت، ‏وفي حالات الضرورة، يمكن للمستخدم التقليل من جودة الفيديو لأقل جودة مناسبة، والتقليل من ‏تحميل الملفات كبيرة الحجم مثل الألعاب والتطبيقات والفيديوهات الكبيرة.‏

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