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تبوك وحائل سجلتا 3 درجات مئوية

طريف تسجل أدنى درجة حرارة بالمملكة.. صفر مئوية

2023-01-07 الساعة 1:40
طريف تسجل أدنى درجة حرارة بالمملكة.. صفر مئوية
المواطن - فريق التحرير

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كشف المركز الوطني للأرصاد، عن أدنى درجات حرارة المملكة، اليوم السبت، حيث سجلت طريف الأقل حرارة.

وأوضح المركز عبر حسابه في “تويتر”، أن مدينة طريف سجلت أدنى درجة حرارة في المملكة وصلت إلى صفر مئوية، فيما سجلت تبوك وحائل 3 درجات مئوية ، وسكاكا 4 درجات مئوية.

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وأضاف المركز أن القريات ورفحاء وبريدة وصلت درجة الحرارة الصغرى 5 درجات مئوية، فيما سجلت عرعر وحفر الباطن 6 درجات مئوية ، والمجمعة 7 درجات مئوية.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية قد تصل إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول بالأجزاء الجنوبية منها.

في حين تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة, كما تتأثر الرؤية الأفقية بالضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، تبوك، الجوف ،حائل والقصيم ولا يستبعد تكون الصقيع على أجزاء من شمال المملكة.

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