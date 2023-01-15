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جازان تسجل 30 مئوية كأعلى درجة حرارة

طريف تسجل أدنى درجة حرارة بـ 2 مئوية

2023-01-15 الساعة 11:14
طريف تسجل أدنى درجة حرارة بـ 2 مئوية
المواطن - فريق التحرير

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أعلن المركز الوطني للأرصاد أنه يتوقع استمرار الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة – بمشيئة الله – على معظم أنحاء المملكة.

أعلى وأدنى درجة حرارة

وأوضح على حسابه في تويتر، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم في المملكة، أعلاها 30 درجة في جازان، و29 درجة في شرورة، و25 درجة في مكة المكرمة و24 درجة في المدينة المنورة، و19 درجة في الرياض، وفي المنطقة الجنوبية انخفضت درجات الحرارة.

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وسجلت الباحة وأبها 18 درجة، وكانت أقل درجة حرارة مسجلة اليوم 02 درجات مئوية في طريف.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.

كما يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة والفرصة مهيأة لتكون الضباب في ساعات الليل والصباح على أجزاء من تلك المناطق وكذلك على منطقة تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل والقصيم.

ولا يستبعد تكون الصقيع على الحدود الشمالية، الجوف وتبوك في الصباح الباكر.

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