طريف تسجل صفر درجة مئوية ولقطات توثق الحالة

سجّلت محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية صباح اليوم، أدنى درجة حرارة على مستوى مدن ومحافظات المملكة، ملامسة 0 درجة مئوية كأقل درجة تم تسجيلها اليوم.

أدنى درجة حرارة

وذلك بحسب التقرير الصادر عن المركز الوطني للأرصاد.