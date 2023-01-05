طريف تسجل صفر درجة مئوية ولقطات توثق الحالة

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سجّلت محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية صباح اليوم، أدنى درجة حرارة على مستوى مدن ومحافظات المملكة، ملامسة 0 درجة مئوية كأقل درجة تم تسجيلها اليوم.
وذلك بحسب التقرير الصادر عن المركز الوطني للأرصاد.