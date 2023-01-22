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جدة ومكة المكرمة سجلتا أعلى درجة حرارة بـ32 درجة مئوية

طريف تُسجل أدنى درجة حرارة اليوم في المملكة بـ 4 مئوية

2023-01-22 الساعة 10:55
طريف تُسجل أدنى درجة حرارة اليوم في المملكة بـ 4 مئوية
المواطن - فريق التحرير

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كشف المركز الوطني للأرصاد المدن التي تسجل أعلى وأدنى درجة حرارة اليوم الأحد الموافق 22 يناير.

وأوضح المركز في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن طريف سجلت أدنى درجة حرارة بـ4 مئوية.

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وأضاف المركز الوطني للأرصاد، أن جدة ومكة المكرمة سجلتا أعلى درجة حرارة بـ32 درجة مئوية.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، والحدود الشمالية (رفحاء)، وسماء غائمة جزئيًا إلى غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة تسبق برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة المدينة، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية وأجزاء من مناطق الشرقية، الجوف والحدود الشمالية.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 10-25كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 20-40كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل سرعة الرياح إلى 50 كم/ساعة على مضيق باب المندب, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزأين الشمالي والأوسط ومن متر إلى مترين على الجزء الجنوبي يصل إلى ثلاثة أمتار على مضيق باب المندب , وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ويكون مائج على مضيق باب المندب.

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