طريقة إعادة التسجيل بعد الحذف في حساب المواطن

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أوضح برنامج حساب المواطن، اليوم الاثنين، أنه في حالة حذف الحساب يمكن إعادة التسجيل مرة أخرى، ولكن بعد مرور 30 يومًا من حذف الحساب.
وذكرت خدمة المستفيدين عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، ردًا على استفسار أحد المواطنين، أنه في حال تم حذف الحساب يمكن التسجيل في البرنامج مرة أخرى بعد مرور 30 يومًا من حذف الحساب من خلال الرابط التالي: http://ca.gov.sa.
وأوضحت أنه يمكن التسجيل عن طريق (تسجيل جديد، تفاصيل الطلب، تعبئة البيانات، تقديم الطلب).
وفي وقت سابق، أعلن حساب المواطن أنه سيتم صرف الدفعة يوم 9 فبراير، نظرًا لأن اليوم العاشر من فبراير هو إجازة رسمية حيث يوافق يوم الجمعة، ولذا تقرر صرف دفعة هذا الشهر بتبكير يوم الصرف.
فيما أوضح حساب البرنامج أنه في حال تم تقديم الطلب قبل تاريخ 10 يناير، سيتم دراسة الأهلية وإبلاغك باستيفائك لشروط الأهلية عن طريق حسابك (دراسة الأهلية) ضمن دورة الأهلية لشهر فبراير.