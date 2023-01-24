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تختلف أجورها حسب وسيلة النقل ومدينة القدوم

طريقة تعديل وسيلة النقل عند الحجز لحجاج الداخل

2023-01-24 الساعة 12:55
طريقة تعديل وسيلة النقل عند الحجز لحجاج الداخل
المواطن - فريق التحرير

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أوضحت وزارة الحج والعمرة، طرق تعديل وسائل النقل عند الحجز لحجاج الداخل.

جاء ذلك ردًّا على استفسارات أحد المواطنين عبر حساب العناية بالمستفيدين على موقع تويتر، حيث قال الحساب: يمكنك الاطلاع على أجور النقل وتفاصيل الباقة من خلال الاختيار عرض التفاصيل المتواجد تحت اسم الباقة، والتي تختلف أجورها حسب وسيلة النقل ومدينة القدوم.

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حجاج الداخل

على صعيد آخر، أعلنت وزارة الحج والعمرة، أن التسجيل في حج هذا العام للمواطنين والمقيمين بداخل المملكة، متاح حتى السابع من ذي الحجة أو حتى اكتمال العدد.

وذكرت الوزارة عبر حسابها بموقع “تويتر”، أن التقديم على الحج للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة، لعام 1444هـ مستمر، لافتة إلى أن الحجز متاح عبر موقع الوزارة الإلكتروني وتطبيق نسك حتى 7/ 12/ 1444 هـ أو حتى اكتمال عدد حجاج هذا العام.

الدفع الجزئي

وكانت وزارة الحج والعمرة أعلنت في وقت سابق، عن إتاحة خاصية الدفع الجزئي للتقديم على الحج لعام 1444هـ في فترات متباعدة.

وكشفت الوزارة خيارات السداد بموسم حج 1444هـ للحجاج من داخل المملكة، حيث يمكن سداد قيمة الحج كاملة أو على 3 دفعات.

وأشارت الحج إلى أن الدفعة كاملة تتم فور إجراء الحج، تصدر به فاتورة واحدة، وتصبح حالة الحجز “مؤكد” في حال استكمال السداد.

أما الدفع الجزئي يتم عبر 3 دفعات، الأولى بنسبة 20% يتم سدادها خلال 72 ساعة من تاريخ الحجز، دفعة ثانية 40% يتم سدادها حتى موعد أقصاه 7/ 7/ 1444هـ، ودفعة ثالثة 40% يتم سدادها حتى موعد أقصاه 10/ 10/ 1444 هـ.

ولفتت الوزارة إلى أن لكل دفعة فاتورة مستقلة، وتصبح حالة الحجز “مؤكد” عند سداد الدفعات في وقتها، ويلغى الحجز عند عدم الاستكمال.

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