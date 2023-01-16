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عن طريق حساب صاحب العمل

طريقة تغيير المسمى الوظيفي في التأمينات الاجتماعية

2023-01-16 الساعة 9:48
طريقة تغيير المسمى الوظيفي في التأمينات الاجتماعية
المواطن - فريق التحرير

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تفاعلت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم الاثنين، مع استفسارات المواطنين بشأن إمكانية تغيير المسمى الوظيفي.

وجاء الرد عبر خدمة العملاء على الحساب الرسمي بموقع “تويتر” بأنه يتم اختيار المسمى الوظيفي عند تسجيل المشترك عن طريق حساب صاحب العمل في التأمينات أون لاين، وفي حال لم يتوفر المسمى الوظيفي يتم اختيار أقرب مهنة متوفرة ويمكن تغيير المسمى من حساب صاحب العمل .

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وفي وقت سابق أوضحت التأمينات خطوات لتعديل المسمى الوظيفي وهي:

الخطوات:

ـ الضغط على أيقونة تقديم على الخدمة.

ـ تعبئة البيانات الشخصية.

ـ إرفاق المستندات المطلوبة بإحدى الصيغ التالية (pdf, png, jpg, jpeg).

ـ التأكيد على الإقرار وإكمال الطلب.

ـ لمتابعة طلبك ستصلك رسالة نصية تتضمن رقم الطلب ويمكنك متابعة الطلب من خلاله.

 

 

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