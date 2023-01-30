طريقة جديدة للاحتيال تستهدف المطورين العقاريين فاحذروها

حذر خبير قانوني وصانع محتوى من طريقة جديدة للاحتيال، يقع فيها بعض المطورين العقارين، بعد طلب خدمة إيصال الكهرباء.

وقال القانوني في مقطع فيديو شاركه عبر تطبيق “تيك توك”، الآن فيه عمليات احتيال تستهدف هذه الفئة من المطورين العقاريين بعد طلب خدمة إيصال كهرباء.

جرائم نصب واحتيال

وأضاف، بعدما تنتهي من عملية البناء وتقدم طلب في شركة الكهرباء، تأتيك بعد يوم أو يومين مباشرة، رسالة أو اتصال بأنه تم قبول الطلب، وتأتي فاتورة فيها بياناتك (اسمك ورقم جوالك وكل المعلومات).

وأضاف القانوني، أسفل الفاتورة فيها رقم مؤسسة يدعي أنه المقاول اللي هينفذ إيصال الكهرباء، وتحول المبلغ، وتكتشف إنك تعرضت لعملية احتيال.