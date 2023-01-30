مكة المكرمة الأعلى حرارة بـ 33 مئوية وطريف والقريات الأدنى طريقة جديدة للاحتيال تستهدف المطورين العقاريين فاحذروها طريقة إعادة التسجيل بعد الحذف في حساب المواطن الموارد البشرية: دعم الإسكان التنموي لا يؤثر على الضمان الاجتماعي وظائف بـ الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين مطالب بالتعجيل بإقرار الوثيقة الموحدة لحماية المرضى من تجاوزات الكادر الطبي التأمينات توضح مهلة تسجيل المشترك السعودي بعد العقد جامعة الإمام عبدالرحمن تعلن 73 برنامج دراسات عليا لعام 1445هـ توقعات بأمطار متفاوتة خلال الـ 24 ساعة المقبلة أمطار رعدية غزيرة ورياح نشطة وغبار على 4 مناطق
حذر خبير قانوني وصانع محتوى من طريقة جديدة للاحتيال، يقع فيها بعض المطورين العقارين، بعد طلب خدمة إيصال الكهرباء.
وقال القانوني في مقطع فيديو شاركه عبر تطبيق “تيك توك”، الآن فيه عمليات احتيال تستهدف هذه الفئة من المطورين العقاريين بعد طلب خدمة إيصال كهرباء.
وأضاف، بعدما تنتهي من عملية البناء وتقدم طلب في شركة الكهرباء، تأتيك بعد يوم أو يومين مباشرة، رسالة أو اتصال بأنه تم قبول الطلب، وتأتي فاتورة فيها بياناتك (اسمك ورقم جوالك وكل المعلومات).
وأضاف القانوني، أسفل الفاتورة فيها رقم مؤسسة يدعي أنه المقاول اللي هينفذ إيصال الكهرباء، وتحول المبلغ، وتكتشف إنك تعرضت لعملية احتيال.