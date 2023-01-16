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طريقة رفع الأرملة طلب استثناء للتسجيل في الضمان الاجتماعي

2023-01-16 الساعة 9:32
طريقة رفع الأرملة طلب استثناء للتسجيل في الضمان الاجتماعي
المواطن - فريق التحرير

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تفاعلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الاثنين، مع استفسارات المواطنين بشأن إمكانية رفع طلب استثناء للأرملة في نظام الضمان الاجتماعي المطور.

وجاء الرد عبر خدمة العناية بالمستفيدين على الحساب الرسمي بموقع “تويتر”، بأنه يمكن لزوجة المواطن أو مطلقته أو أرملته رفع طلب استثناء عن طريق الاتصال بمراكز الاتصال، أو التوجه إلى أقرب مكتب ضمان اجتماعي لرفع طلب استثناء للتسجيل نظام الضمان الاجتماعي المطور.

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التسجيل بالضمان

ويمكن للمواطنين التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور للحصول على الدعم من خلال الخطوات التالية:

ـ الذهاب إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ـ إنشاء حساب جديد.

ـ الانتقال إلى الخدمات الإلكترونية والضغط على خدمة معاش الضمان الاجتماعي المطور.

ـ تسجيل وإدخال كافة البيانات المطلوبة.

ـ التأكيد على البيانات المدخلة.

ـ يتم إرسال رسالة بقبول الطلب أو الرفض مع توضيح السبب.

 

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