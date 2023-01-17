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من خلال استخدام تطبيق hide apps

طريقة سهلة لإخفاء تطبيقات الآيفون بسهولة

2023-01-17 الساعة 10:38
طريقة سهلة لإخفاء تطبيقات الآيفون بسهولة
المواطن - فريق التحرير

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أوضح عبدالعزيز الرشيد، صانع محتوى تقني ومهتم في البرمجة والتطبيقات والأجهزة الذكية، طريقة إخفاء أي تطبيق في هواتف الآيفون بسهولة وخلال دقائق معدودة.

خطوات إخفاء أي تطبيق

وقال الرشيد، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في “تويتر”، إنه يمكن إخفاء أي تطبيق من الصفحة الرئيسية أو خيارات البحث أو من صفحة التطبيقات الأخيرة في الآيفون من خلال استخدام تطبيق “hide apps” واتباع هذه الخطوات أدناه:

– تحميل تطبيق hide apps

– تشغيل التطبيق

– إعطاء صلاحية الوصول

– الضغط على التطبيق المراد إخفاؤه

– ثم نضغط على hide

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