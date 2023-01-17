طريقة سهلة لإخفاء تطبيقات الآيفون بسهولة

أوضح عبدالعزيز الرشيد، صانع محتوى تقني ومهتم في البرمجة والتطبيقات والأجهزة الذكية، طريقة إخفاء أي تطبيق في هواتف الآيفون بسهولة وخلال دقائق معدودة.

خطوات إخفاء أي تطبيق

وقال الرشيد، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في “تويتر”، إنه يمكن إخفاء أي تطبيق من الصفحة الرئيسية أو خيارات البحث أو من صفحة التطبيقات الأخيرة في الآيفون من خلال استخدام تطبيق “hide apps” واتباع هذه الخطوات أدناه:

– تحميل تطبيق hide apps

– تشغيل التطبيق

– إعطاء صلاحية الوصول

– الضغط على التطبيق المراد إخفاؤه

– ثم نضغط على hide