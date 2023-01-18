طريقة مزاح غريبة تسبب شللاً رباعياً وقد تؤدي للوفاة

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كشف أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات فهد الخضيري، عن طريقة مزاح غريبة تسبب كسراً بالفقرات وشللاً رباعياً وقد تؤدي للوفاة.
ونشر الخضيري عبر حسابه الشخصي على موقع ” تويتر” فيديو لمزاح شخصين يتسبب أحدهما في سقوط الآخر، مُحذرًا من مثل هذا السقوط لأنه يتسبب في ارتطام الجمجمة بالأرض ويؤدي للوفاة بسببه أو نتيجة كسر بالفقرات فيصاب الشخص بشلل رباعي دائم.
وأوضح الخضيري أنه في تلك الحالة تعد جريمة جنائية عليها عقوبة، والحكم فيها يعادل القتل العمد أو إلحاق ضرر دائم وشلل مستديم، مًحذرًا من مثل هذا المزاح الذي يلحق الضرر بالآخرين، لأنه لن يعيد الصحة كما كانت بقول “آسف كنت أمزح”.