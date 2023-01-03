رابط مشاهدة حفل تقديم كريستيانو رونالدو

نشر حساب نادي النصر في “تويتر” رابط قناته في موقع ” اليوتيوب” لمتابعة حفل تقديم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ويُمكن متابعة فعاليات حفل تقديم النجم البرتغالي من خلال هذا الرابط.

وكشفت تقارير إعلامية عن هوية اللاعب الذي سيُقدم البرتغالي كريستيانو رونالدو لجماهير النصر ولزملائه في الفريق الكروي الأول اليوم في ملعب مرسول بارك.

وقال الناقد الرياضي علي العنزي المقرب من النصر عبر حسابه في “تويتر” إن اللاعب الذي سيُقدم رونالدو في الحفل، هو البرازيلي تاليسكا.

وصول كريستيانو رونالدو

وكان النجم البرتغالي وصل إلى الرياض مساء أمس الاثنين، وذلك تمهيدًا لخضوعه للفحص الطبي ثم تقديمه كلاعب في صفوف أصفر الرياض اليوم في ملعب مرسول بارك، حيث انطلق الحفل في تمام السابعة مساءً بتوقيت المملكة.

وسيتم تقديم اللاعب البرتغالي بحضور عدد كبير من الشخصيات الرياضية والإعلامية البارزة ونجوم النصر السابقين، ثم بعدها ينطلق مران الفريق الكروي الأول.

ويبلغ سعر تذكرة الحفل 15 ريالًا، وسيكون ريع عوائد التذاكر لصالح منصة إحسان.

وفي وقت سابق من اليوم، نشر اللاعب البرتغالي نجم نادي النصر الجديد، صورة له وهو يُجري الفحوصات الطبية قبل تقديمه رسميًا كلاعب في صفوف أصفر الرياض مساء اليوم في ملعب مرسول بارك.

وعلق رونالدو على صورته التي نشرها عبر خاصية Story في حسابه بالإنستجرام: “الفحص الطبي تم الانتهاء منه”.