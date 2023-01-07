طريقتان للتحقق من إتمام الحجز لحجاج الداخل

أعلنت وزارة الحج والعمرة، أنه يمكن لحجاج الداخل، بعد التقديم على الحج، التحقق من حالة الحجز، عبر موقع الوزارة أو تطبيق نسك.

وبشأن التحقق من حالة الحجز، قالت الوزارة عبر إنفوجراف على حسابها بموقع “تويتر”، إنه عند إتمام الحجز، يحصل المتقدم على إشعار فوري عبر رسالة الجوال النصية، وبالإمكان أيضًا التحقق مباشرة بالدخول على موقع وزارة الحج والعمرة وتطبيق نسك.

طريقة الاستعلام

وتتمثل طريقة الاستعلام عبر موقع الوزارة في:

1- الدخول إلى موقع الوزارة.

2- اختيار الاستعلام عن الحجز.

أما الاستعلام عبر تطبيق نسك من خلال:

1- فتح التطبيق.

2- تسجيل الدخول.

3- الذهاب إلى خدمات الحج.

4- اختيار الاستعلام عن الحجز.

حجز حجاج الداخل

وأكدت وزارة الحج والعمرة، استمرار التقديم على الحج للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة، لعام 1444هـ.

وأوضحت أن الحجز متاح للحجاج من داخل المملكة عبر موقع الوزارة الإلكتروني وتطبيق نسك حتى 7-12-1444 هـ أو حتى اكتمال عدد حجاج هذا العام.

الدفع الجزئي

وكانت وزارة الحج والعمرة أعلنت في وقت سابق، عن إتاحة خاصية الدفع الجزئي للتقديم على الحج لعام 1444هـ في فترات متباعدة.

وكشفت الوزارة خيارات السداد بموسم حج 1444هـ للحجاج من داخل المملكة، حيث يمكن سداد قيمة الحج كاملة أو على 3 دفعات.

وأشارت الحج إلى أن الدفعة كاملة تتم فور إجراء الحج، تصدر به فاتورة واحدة، وتصبح حالة الحجز “مؤكد” في حال استكمال السداد.

أما الدفع الجزئي يتم عبر 3 دفعات، الأولى بنسبة 20% يتم سدادها خلال 72 ساعة من تاريخ الحجز، دفعة ثانية 40% يتم سدادها حتى موعد أقصاه 7- 7- 1444هـ، ودفعة ثالثة 40% يتم سدادها حتى موعد أقصاه 10-10-1444 هـ.

ولفتت الوزارة إلى أن لكل دفعة فاتورة مستقلة، وتصبح حالة الحجز “مؤكد” عند سداد الدفعات في وقتها، ويلغى الحجز عند عدم الاستكمال.