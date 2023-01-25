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وقع الهجوم بعد ظهر الأربعاء على قطار إقليمي

طعن ركاب قطار بسكين في ألمانيا

2023-01-25 الساعة 9:42
طعن ركاب قطار بسكين في ألمانيا
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الشرطة الألمانية الأربعاء مقتل شخصين على الأقل وإصابة عدد آخر في هجوم بسكين في قطار إقليمي بشمال ألمانيا، موضحة أنه تم توقيف مرتكبه المفترض.

التفاصيل

وأفاد متحدث باسم شرطة فلنسبورغ أن الهجوم وقع بعد ظهر الأربعاء على قطار إقليمي بين هامبورغ ومدينة كيل في ولاية شليسفيغ هولشتاين، وفقًا لسكاي نيوز عربية.

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وأوقف المنفّذ المفترض في محطة بروكسيدت حيث توقّف القطار الإقليمي. وذكرت الشرطة أنه لم يتم بعد تحديد الدافع وراء الهجوم.

وانتشر عدد كبير من سيارات الشرطة والإسعاف حول المحطة، بحسب صور نشرتها صحيفة “بيلد”. وأعلنت شركة “دويتشه بان” المشغّلة للقطارات أنه سيتم إلغاء رحلات على بعض الخطوط الرئيسية.

وتواجه ألمانيا تهديدًا من اليمين المتطرف، وقد استهدفت عدة هجمات دامية في السنوات الأخيرة مهاجرين ودور عبادة.

 

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