طعن ركاب قطار بسكين في ألمانيا

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أعلنت الشرطة الألمانية الأربعاء مقتل شخصين على الأقل وإصابة عدد آخر في هجوم بسكين في قطار إقليمي بشمال ألمانيا، موضحة أنه تم توقيف مرتكبه المفترض.
وأفاد متحدث باسم شرطة فلنسبورغ أن الهجوم وقع بعد ظهر الأربعاء على قطار إقليمي بين هامبورغ ومدينة كيل في ولاية شليسفيغ هولشتاين، وفقًا لسكاي نيوز عربية.
وأوقف المنفّذ المفترض في محطة بروكسيدت حيث توقّف القطار الإقليمي. وذكرت الشرطة أنه لم يتم بعد تحديد الدافع وراء الهجوم.
وانتشر عدد كبير من سيارات الشرطة والإسعاف حول المحطة، بحسب صور نشرتها صحيفة “بيلد”. وأعلنت شركة “دويتشه بان” المشغّلة للقطارات أنه سيتم إلغاء رحلات على بعض الخطوط الرئيسية.
وتواجه ألمانيا تهديدًا من اليمين المتطرف، وقد استهدفت عدة هجمات دامية في السنوات الأخيرة مهاجرين ودور عبادة.