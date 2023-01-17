طفلة تتسلق قمم بريطانيا الثلاث في 48 ساعة

تمكنت طفلة بريطانية عمرها 5 سنوات من تحقيق لقب أصغر متسلقة لقمم بريطانيا الثلاث في أقل من 48 ساعة.

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وشاركت الفتاة الظريفة أيضاً في عملية إنقاذ لإحدى المتنزهات، التي كانت تعاني أثناء نزولها سفح أحد الجبال.

واستطاعت سيرين إيسلا برايس، الصعود إلى قمم بريطانيا الثلاث، جبل بن نيفيس، وجبل سنودون في ويلز، وجبل سكافيل بايك، بصحبة أبيها غلين برايس.

كانا في طريقهما إلى جبل بن نيفيس في أسكتلندا عندما ساعدا متنزهة كان تكافح للنزول من سفح الجبل، فأضاءت سيرين الطريق بمصباحها، وقدمت لها مشروب طاقة.

وذكر أبوها غلين: احتاجت السيدة إلى مساعدة لأنها كانت مرهقة للغاية، لذلك اتصالنا برجال الإنقاذ في الجبل، واصفاً ما حدث: كانوا يشقون طريقهم صعوداً من القاع، وقد استغرق الأمر منا ساعتين لعبور تلك الطريق المتعرجة، والوصول إليهم وإلى سيارة الإسعاف الجوي، وكانت سيرين رائعة!.

وتجمع الفتاة من لانجينيك كارمانشاير الأموال اللازمة لمستشفى برمنغهام للأطفال، الذي ساعدها عندما كانت طفلة.

كانت تتسلق الجبال منذ أن كانت في الثالثة من عمرها، وسبق أن تسلقت القمم الويلزية الثلاث.

ووصفت سيرين قمم المملكة المتحدة الثلاث بأنها صعبة للغاية، مشيرة إلى أنها تهدف للوصول إلى مخيم قاعدة قمة إيفرست، وقهر جبال كليمنجارو مع والدها.