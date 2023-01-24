طفل عبقري يتحدث 7 لغات في سن الرابعة

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يجيد طفل بريطاني في الرابعة من العمر العد حتى المائة بسبع لغات، وهو ما جعله أصغر بريطاني ينال عضوية جمعية “مينسا” المرموقة.
ونال الطفل تيدي هوبس، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، عضوية الجمعية وعمره 3 سنوات و9 أشهر، لقدرته على القراءة والحساب بسبع لغات.
واستطاع هوبس اجتياز الاختبار المعرفي لنيل عضوية جمعية مينسا، بعدما حصل على 139 نقطة من أصل 160 في إنجاز أبهر والديه.
وتقتصر عضوية “مينسا” على الأشخاص الذين يتمتعون بقدر عالٍ من الذكاء. ويستطيع هوبس العد إلى الرقم المائة بسبع لغات، ست منها أجنبية بالنسبة إليه، من بينها الماندرين والويلزية والفرنسية والإسبانية والألمانية.
وبدأ الطفل الذي يعيش في مقاطعة سومرسيت بإنجلترا، تعلم القراءة مبكراً عندما كان في عمر عامين وأربعة أشهر، وهو يحب الرياضيات كثيراً. وبعدما أصبح تيدي في الرابعة من عمره، حالياً، أصبح قادراً على قراءة كتب هاري بوتر.
وأصبح تيدي أصغر بريطاني على الإطلاق ينال عضوية الجمعية، فيما حصل طفل أمريكي على العضوية وهو في عمر عامين فقط. وأشار الوالدان إلى أن طفلهما له شخصية متفردة، فهو لا يهتم كثيراً بالأشياء التي تشغل أقرانه في العمر مثل ألعاب الفيديو والتلفزيون.
وأكدا أن تيدي ينصت بإمعان لكل ما يقال حوله، ويتذكر أدق التفاصيل التي قيلت أمامه، ولو كانت قبل عام كامل.