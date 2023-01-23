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أعادها للمياه مرة أخرى

طفل يصطاد سمكة قرش بدلًا من التونة

2023-01-23 الساعة 12:24
طفل يصطاد سمكة قرش بدلًا من التونة
المواطن - فريق التحرير

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لم يتوقع طفل، يبلغ من العمر 12 عامًا، أنه سيصطاد سمكة قرش بدلًا من التونة، في رحلة الصيد مع عائلته قبالة سواحل ولاية فلوريدا الأمريكية.

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مفاجأة مخيفة

وصرح الطفل كامبل الذي يحب صيد السمك، لـ”سي بي أس”، أن يومهم كان يمر ببطء إلى أن علق جسم ضخم بخيط صنارته.

وأضاف الصياد الصغير ،الذي كان يرافق العائلة في الرحلة: الأمر استغرق حوالي ساعة من الزمن حتى تمكنوا من إخراج السمكة خارج الماء.

إعادتها للمياه

بلغ طول سمكة القرش أكثر من 3 أمتار بقليل، ووزنها أكثر من 200 كلغ، وقد قاموا بوضع علامة عليها حتى يتمكن الخبراء من دراسة أنماط هجرتها، ثم سمحوا لها بالعودة للمياه مجددًا.

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