طفل يصطاد سمكة قرش بدلًا من التونة

الأفواج الأمنية تطيح بشخصين بحوزتهما 59 كجم قات رونالدو يعلق بشأن أول مشاركة بالدوري السعودي علاقة شرب الماء قبل النوم في الوقاية من السكتات القلبية مستشار أسري: الصمت بين الزوجين أشبه بنار تحت الرماد وزير السياحة: أجواء المملكة خلقت ميزة تنافسية للمستثمرين وزارة الصناعة تحدد أنواع المعادن الخاضعة لتنظيم خاص وظائف إدارية بـ هيئة تنمية الصادرات السعودية توقيع اتفاقيات بأكثر من 10 مليارات ريال لدعم المنظومة العقارية الموارد البشرية توضح مدة الإجازة المدفوعة في حالة الوفاة النيابة: سجن ممارسة صحية 5 سنوات لاعتدائها بعنف على 11 رضيعًا
لم يتوقع طفل، يبلغ من العمر 12 عامًا، أنه سيصطاد سمكة قرش بدلًا من التونة، في رحلة الصيد مع عائلته قبالة سواحل ولاية فلوريدا الأمريكية.
وصرح الطفل كامبل الذي يحب صيد السمك، لـ”سي بي أس”، أن يومهم كان يمر ببطء إلى أن علق جسم ضخم بخيط صنارته.
وأضاف الصياد الصغير ،الذي كان يرافق العائلة في الرحلة: الأمر استغرق حوالي ساعة من الزمن حتى تمكنوا من إخراج السمكة خارج الماء.
بلغ طول سمكة القرش أكثر من 3 أمتار بقليل، ووزنها أكثر من 200 كلغ، وقد قاموا بوضع علامة عليها حتى يتمكن الخبراء من دراسة أنماط هجرتها، ثم سمحوا لها بالعودة للمياه مجددًا.