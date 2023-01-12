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لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق

طقس الخميس .. أمطار رعدية غزيرة على 9 مناطق

2023-01-12 الساعة 8:19
طقس الخميس .. أمطار رعدية غزيرة على 9 مناطق
المواطن - واس

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، القصيم، حائل، الرياض، الشرقية تمتد إلى أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وتبوك، ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-45كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى أعلى من 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية , وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين ونصف مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

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حالة الخليج العربي

وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ومائج على الجزء الجنوبي, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-40كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وتكون شمالية شرقية بسرعة 15-45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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