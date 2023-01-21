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سلموني سندويشًا ومعه حقيبة مليئة بالمال

طلب وجبة من ماكدونالدز فحصل على 5 آلاف دولار بالخطأ

2023-01-21 الساعة 12:03
طلب وجبة من ماكدونالدز فحصل على 5 آلاف دولار بالخطأ
المواطن - فريق التحرير

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حصل شاب أمريكي على مبلغ قدره 5 آلاف دولار، عن طريق الخطأ، بعد أن طلب وجبة نقانق من مطعم ماكدونالدز في الولايات المتحدة.

تفاصيل القصة

وكشف الشاب ويدعى جوشيا فارغاس أن هذا ما حدث معه عندما طلب وجبة الطعام من نافذة المطعم، حيث واجه معضلة كبيرة حول ما إذا كان يجب إعادة النقود أم لا.

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وأردف: ذهبت إلى ماكدونالدز وسلموني سندويش النقانق ماك مافن مع هذه الحقيبة بالخطأ. وعندما فتحتها وإذا بي أرى حزمًا كثيرة مليئة بالمال.

وتابع: كان هناك بضعة آلاف من الدولارات في الحقيبة.. هذا مبلغ كبير، لكني تساءلت لماذا يفعلون هكذا، ويجب عليّ أن أعيد المبلغ لأني شخص جيد.

وقبل أن يدخل المطعم، تساءل فارغاس: لماذا تفعلون هذا بي يا أصدقائي.. هل تعرفون مدى حاجتي لهذا المال.. لماذا تضعوني في هذا الموقف.

أعاد الأموال

وأعاد فارغاس الحقيبة مع مبلغ المال، وسأل موظفي المطعم، قائلًا: هل تقومون بغسيل أموال هنا، وفقًا لصحيفة ميترو.

ولفتت الصحيفة التي لم تذكر مكان المطعم، إلى أن إحدى الموظفات لم تستطع تصديق عينيها وبدت مرتاحة وسعيدة للغاية وصرخت يا إلهي، أريد أن أحضنك.

وأفادت أنه عندما عاد فارغاس إلى سيارته، قال: لقد كانوا جميعًا يحتضنونني ويشكرونني ويبكون.. حصلت على وجبات ماكدونالدز مجانًا لمدة شهر لأني أعدت المال.. ليس هذا فحسب، لأني عندما ابتعدت بسيارتي اتصلوا بي وأعطوني 200 دولار.. لهذا أقول: افعلوا الخير أيها الناس.. أرجعوا 5 آلاف دولار واحصلوا على 200 دولار ووجبات طعام مجانية لمدة شهر.. أعتقد أنها صفقة رائعة.

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