أول تعليق من حمدالله بعد تتويج الاتحاد بـ السوبر ثغرة داخل تويتر تسمح لموظفيه بالتغريد من أي حساب هزة أرضية بقوة 5 درجات تضرب إندونيسيا مشاعل العبيدان تعطلت سيارتها 10 ساعات في البر وتصرفها مفاجأة! التعادل السلبي يحسم مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد سقوط مسيرة على مجمع سكني شمالي كركوك بالعراق طوارئ في أستراليا بعد فقدان كبسولة مشعة من شاحنة ثنائية لـ نابولي ضد روما وميلان يسقط للمركز الخامس أبرز أسس تقييم العاملين بوزارة التعليم شرطة إسكتلندا توفر طعام رُضع وحفاضات ومصاصة لسجين قاتل
هرعت أستراليا للبحث عن كبسولة دقيقة تحتوي على مادة مشعة، فقدت في غرب أستراليا.
وبحسب بوسائل الإعلام، تحتوي هذه الكبسولة على مركب السيزيوم – 137 المشع، الذي قد يتسبب في أمراض خطيرة بمجرد لمسه.
وفُقدت تلك الحاوية الدقيقة في المنطقة بين مدينتي نيومان وبيرث في منتصف يناير، وهي مسافة تقدر بحوالي 1400 كيلو متر.
وأصدرت السلطات تحذيرًا من الاقتراب من الكبسولة حال العثور عليها في أي مكان.
وفُقدت الكبسولة أثناء نقلها في شاحنة بين منجم إلى الشمال من نيومان، في منطقة بيلبارا، وشمال شرق بيرث، في الفترة من 10 وحتى 16 يناير.
وأوضحت هيئة الطوارئ أنّ الكبسولة الفضية التي لا يتعدى حجمها 8 سنتمترات، وتُستخدم في عمليات استخراج المعادن، مفقودة منذ منتصف يناير.