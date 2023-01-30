طوارئ في أستراليا بعد فقدان كبسولة مشعة من شاحنة

هرعت أستراليا للبحث عن كبسولة دقيقة تحتوي على مادة مشعة، فقدت في غرب أستراليا.

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وبحسب بوسائل الإعلام، تحتوي هذه الكبسولة على مركب السيزيوم – 137 المشع، الذي قد يتسبب في أمراض خطيرة بمجرد لمسه.

وفُقدت تلك الحاوية الدقيقة في المنطقة بين مدينتي نيومان وبيرث في منتصف يناير، وهي مسافة تقدر بحوالي 1400 كيلو متر.

وأصدرت السلطات تحذيرًا من الاقتراب من الكبسولة حال العثور عليها في أي مكان.

وفُقدت الكبسولة أثناء نقلها في شاحنة بين منجم إلى الشمال من نيومان، في منطقة بيلبارا، وشمال شرق بيرث، في الفترة من 10 وحتى 16 يناير.

وأوضحت هيئة الطوارئ أنّ الكبسولة الفضية التي لا يتعدى حجمها 8 سنتمترات، وتُستخدم في عمليات استخراج المعادن، مفقودة منذ منتصف يناير.