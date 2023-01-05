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بعد 4 أشهر من حصوله على الرخصة

طيار عمره 18 عامًا ينقذ عائلة من موت محقق

2023-01-05 الساعة 9:21
طيار عمره 18 عامًا ينقذ عائلة من موت محقق
المواطن - فريق التحرير

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قالت سكاي نيوز عربية: إن الطيار الشاب بروك بيترز، 18 عامًا، أنقذ أبناء عمومته وجدته من موت محقق بعدما هبط اضطراريًّا على طريق سريع جنوب كاليفورنيا، وذلك بعد أربعة أشهر فقط من حصوله على رخصة طيار.

تعطل المحرك

وتعطل محرك الطائرة فجأة، أثناء تحليق الأسرة على ارتفاع 5500 قدم في الهواء.

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وأفاد بيترز أنه سمع صوتًا من المحرك، وفقد بعد ذلك مباشرة القوة التي يولدها المحرك.

وأردف بيترز، الذي يتمثل هدفه الوظيفي في أن يصبح طيارًا، أنه سمع جدته تبكي، فحاول ضبط أعصابه والتركيز على عملية الهبوط الاضطراري، وفقًا لشبكة سي بي إس.

هبوط اضطراري

وتمّ الهبوط الاضطراري على أحد أشهر الطرق السريعة في الولايات المتحدة، الطريق 66.

وبعد نجاح الهبوط، قال بيترز: إن رسالته للآخرين بسيطة: ابق هادئًا، وتذكر تدريبك وثقتك بالله.

وأفاد أن أبناء عمه كانوا يزورونه، وخططوا لرحلة على بعد حوالي 60 ميلًا من مطار آبل فالي إلى مطار ريفرسايد.

وتابع بيترز: هناك حقول أسفل الطائرة، لكن كوني من المنطقة، اعلم أن هناك صخورًا وأشجارًا أيضًا في كل مكان، إذا هبطت، فسوف نتعرض لإصابات خطيرة، وستدمر الطائرة بالكامل.

الطريق السريع 66

وهكذا قرر بيترز أن أفضل فرصة للهبوط كانت الطريق السريع 66، رغم أن السيارات تتحرك بالاتجاهين وأسلاك الهاتف متشابكة بشكل معقد.

ووصف بيترز عملية الهبوط قائلًا: كل ما كان عليّ فعله في هذه المرحلة هو التباطؤ. كان الهبوط سلسًا مثل أي هبوط آخر.

وأشار بيترز إلى أن ابن عمه وجدته البالغة من العمر 77 عاما أصيبوا بالصدمة، لكنهم لم يصابوا بأذى.

وختم بيترز بالقول: إنه اتصل بالنجدة، ووصلت شاحنة إطفاء للمساعدة في تحريك الطائرة بعيدا عن الطريق.

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