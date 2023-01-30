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صلاحيتها 3 شهور وتتيح الإقامة في المملكة 4 أيام

طيران ناس: سيكون بإمكان المسافرين فور إصدار تذاكرهم طلب تأشيرة المرور إلكترونيًا

2023-01-30 الساعة 6:25
طيران ناس: سيكون بإمكان المسافرين فور إصدار تذاكرهم طلب تأشيرة المرور إلكترونيًا
المواطن - فريق التحرير

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أكد طيران ناس، الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط، أنه سيكون بإمكان المسافرين فور إصدار تذاكر السفر التقدم بطلب الحصول على تأشيرة المرور للزيارة جوًا إلكترونيًا لدخول المملكة عبر الموقع الإلكتروني لطيران ناس “هنا“.

معالجة آلية

وكان طيران ناس، أعلن في وقت سابق، إمكانية حصول المسافرين على متن رحلاته على تأشيرة المرور للزيارة “جوًا” إلكترونيًا لدخول المملكة لأربعة أيام مع صلاحية تمتد لمدة ثلاثة أشهر، وفقًا لشروط ومتطلبات وزارة الخارجية ابتداءً من اليوم الاثنين.

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ويتم ذلك من خلال تمرير التذاكر آليًا إلى المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات في وزارة الخارجية، لمعالجة وإصدار التأشيرة الرقمية بشكل فوري وإرسالها للمستفيد عبر البريد الإلكتروني.

وأشار الرئيس التنفيذي لطيران ناس بندر بن عبدالرحمن المهنا إلى أن تسهم هذه الخدمة في زيادة عدد زوار المملكة من المعتمرين والسياح ورجال الأعمال.

مركز المملكة العالمي

وقال المهنا “رسخت رؤية السعودية 2030 أسس التعاون بين القطاعات التشريعية والتنفيذية في الدولة من جهة، والقطاع الخاص من جهة أخرى بما يخدم أهداف المملكة في كافة القطاعات، واليوم نرى تطبيقًا عمليا لهذا التكامل والتعاون عبر منح الناقلات الجوية الوطنية صلاحية استقبال طلب إصدار تأشيرة المرور ما يسهل على من يرغب في زيارة المملكة من إجراءات استخراجها”.

وأكد المهنا أن هذه الخدمة ستسهم في تعزيز مكانة المملكة كمركز عالمي للسفر والأعمال عبر تسهيل زيارات الأعمال السريعة إلى البلاد، وكنقطة اتصال بين مختلف دول وقارات العالم، مشيرًا إلى أنها تأتي اتساقًا مع استراتيجية الطيران المدني للوصول إلى 330 مليون مسافر، وربط مدن المملكة مع 250 وجهة عالمية و100 مليون سائح سنويًا.

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