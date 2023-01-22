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رحلة عطاء خلال 42 عامًا

طيران ناس يكرم الكابتن محمد النمري بعد أكثر من 27 ألف ساعة طيران

2023-01-22 الساعة 10:44
طيران ناس يكرم الكابتن محمد النمري بعد أكثر من 27 ألف ساعة طيران
المواطن - فريق التحرير

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كرمت إدارة شركة طيران ناس الكابتن محمد النمري، بعد رحلة عطاء خلال 42 عامًا، حلّق خلالها بأكثر من 27 ألف ساعة طيران.

وقالت إدارة الشركة على موقع تويتر، اليوم الأحد: شكرًا كابتن محمد النمري على كل اللحظات التي حلقت بنا فيها خلال 42 عامًا وبأكثر من 27 ألف ساعة طيران.

شكر وتقدير

كما نشرت الشركة مقطع فيديو يوثق لحظات التكريم والاحتفاء، حيث تسلم النمري الجائزة، ودون الحضور على قميصه كلمات الشكر والتقدير، والتقطوا اللقطات التذكارية.

من جانبه، عبر النمري عن سعادته بالتكريم، موجهًا الشكر والتحية للحضور.

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