طيران ناس يكرم الكابتن محمد النمري بعد أكثر من 27 ألف ساعة طيران

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كرمت إدارة شركة طيران ناس الكابتن محمد النمري، بعد رحلة عطاء خلال 42 عامًا، حلّق خلالها بأكثر من 27 ألف ساعة طيران.
شكراً #كابتن_محمد النمري على كل اللحظات التي حلقت بنا فيها خلال 42 عاماً وبأكثر من 27 الف ساعة طيران👨✈️✈️🤍#طيران_ناس✈️ pic.twitter.com/6DEUgHZ7NGقد يهمّك أيضاً
— flynas طيران ناس (@flynas) January 22, 2023
وقالت إدارة الشركة على موقع تويتر، اليوم الأحد: شكرًا كابتن محمد النمري على كل اللحظات التي حلقت بنا فيها خلال 42 عامًا وبأكثر من 27 ألف ساعة طيران.
كما نشرت الشركة مقطع فيديو يوثق لحظات التكريم والاحتفاء، حيث تسلم النمري الجائزة، ودون الحضور على قميصه كلمات الشكر والتقدير، والتقطوا اللقطات التذكارية.
من جانبه، عبر النمري عن سعادته بالتكريم، موجهًا الشكر والتحية للحضور.