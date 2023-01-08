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يمكن رصده بسهولة عبر المناظير

ظاهرة فلكية مميزة.. كويكب في تقابل مع الشمس الليلة

2023-01-08 الساعة 2:46
ظاهرة فلكية مميزة.. كويكب في تقابل مع الشمس الليلة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الجمعية الفلكية بجدة، أن الكويكب بالاس سيصل مساء اليوم الأحد إلى حالة التقابل مع الشمس في سماء الأرض.

كيفية رؤيته

ووفقًا لبيان الجمعية، فيعد الكويكب بالاس هو أحد الكويكبات الرئيسية في حزام الكويكبات بين المشتري والمريخ، وسيرصد مساء اليوم فوق الأفق بعد غروب الشمس وسيبقى مشاهدًا طوال الليل وسيكون لمعانه الظاهري 7.7 ما يعني أنه غير مشاهد بالعين المجردة ولكن يمكن رصده بسهولة عبر المناظير والتلسكوبات.

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وأشارت جمعية جدة في بيانها إلى أنه يجب الانتظار حتى يرتفع الكويكب عاليًا في السماء ويبتعد عن الأفق للحصول على أفضل رؤية له.

نجوم الكلب الأكبر

ولفتت إلى أن الكويكب بالاس سيكون هذه الليلة في جنوب نجوم الكلب الأكبر، على بعد عدة أصابع من أسفل اليمين (أو ثلاث درجات إلى الجنوب الغربي السماوي) للنجم الساطع العذارى (Adhara) وليس بعيدًا عن النجم متوسط اللمعان كابا كانيس ماجوريس، موضحة أنه من المرتقب أن يتحرك خلال الليالي التالية باتجاه الشمال الغربي.

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