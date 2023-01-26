ظهور رونالدو مع النصر يُسجل رقمًا قياسيًا في فرنسا

جذب انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف النصر، الأنظار إلى مواجهات العالمي في جميع البطولات خلال الفترة الأخيرة.

رقم قياسي لأول ظهور لرونالدو

وسجل رونالدو ظهوره الرسمي الأول مع النصر خلال مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي.

وطلبت العديد من القنوات العالمية الحصول على حقوق بث لقاءات النصر، بعد انضمام رونالدو إلى صفوفه، كما تم إذاعة مواجهته ضد الاتفاق عبر أكثر من 35 قناة، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وأعلنت شبكة RMC Sports الفرنسية، عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الخميس، أن بث مباراة النصر ضد الاتفاق الذي قامت به قناة على موقع “تويتش” لمقاطع الفيديو، حقق رقمًا قياسيًا في المشاهدات.

ولفت حساب الشبكة الفرنسية، إلى أن المباراة جذبت أكثر من 100 ألف مشاهد، من أجل مشاهدة أول ظهور لرونالدو مع النصر، موضحة أنه رقم تاريخي من المشاهدات لأي مقطع فيديو قامت به القناة.

مواجهة قوية ضد الاتحاد

على الجانب الآخر، يستعد كريستيانو لخوض مباراة قوية اليوم، حيث يلعب النصر ضد الاتحاد، عند الساعة التاسعة مساء على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس السوبر السعودي.