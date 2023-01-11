ظهور متحور كورونا الجديد بالكويت

رصدت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأربعاء، متحوِّر XBB.1.5 الذي ينتمي إلى مجموعة فرعية من المتحور أوميكرون الذي تم رصده في عدة دول.

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وبحسب بيان الصحة الكويتية، فإن الفحوصات الجينية أظهرت رصد المتحوِّر الذي تم اكتشافه وفقًا للتحاليل الجينية في أكثر من 30 دولة حول العالم منذ بداية رصده في أكتوبر الماضي، والذي تشير المعلومات الأولية بشأنه إلى سهولة انتقاله.

ولفتت إلى أن مؤشرات الوضع الوبائي في البلاد تشهد استقرارًا، وأن ظهور مثل هذه التحورات يعد أمرًا متوقعًا ولا يدعو إلى القلق.

وشددت الصحة الكويتية على ضرورة تغطية الفم والأنف في الأماكن المزدحمة المغلقة وداخل المؤسسات الصحية العلاجية وعدم مخالطة الآخرين في حال ظهور أعراض أو علامات المرض مع ضرورة المواظبة واستكمال الجرعات المقررة من لقاح كورونا وتطعيم الإنفلونزا الموسمية والالتهاب الرئوي.